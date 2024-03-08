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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 16:17 Güncelleme: 08.03.2024 - 16:17
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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D.Ç'nin evinin balkonunda Hint keneviri ektiği bilgisine ulaştı.

        Evde yapılan aramada, 33 saksı ve pet şişeye ekilmiş Hint keneviri ile 9 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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