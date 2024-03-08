Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D.Ç'nin evinin balkonunda Hint keneviri ektiği bilgisine ulaştı.
Evde yapılan aramada, 33 saksı ve pet şişeye ekilmiş Hint keneviri ile 9 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
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