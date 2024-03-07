Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Mustafa Aksoy yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Mart Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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