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        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Mart Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 18:51 Güncelleme: 07.03.2024 - 18:56
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        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Mart Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Mustafa Aksoy yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

        Isınma ve 5'e 2 çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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