Kadınlar köy okulunun konferans salonunda ilk kez sinema ile buluştu

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesindeki Çaybaşı Şehit Mehmet Polat İlkokulu idarecileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenleyerek, köydeki kadınları ilk kez sinema ile buluşturdu. Perde ve kartonlar ile kapatılarak sinema ortamına dönüştürülen okulun konferans salonuna gelen kadınlar, burada karanfiller ile karşılandı. Kadınlar, kendilerine ikram edilen mısır eşliğinde 'İyi ki Varsın Eren' filmini izledi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilk dönemin son haftasını etkinlik haftası olarak geçirilmesi talimatı üzerine Çaybaşı Şehit Mehmet Polat İlkokulu öğretmenleri, öğrencileri için okulda sinema günleri etkinlikleri düzenledi. Etkinliklerin ilgi görmesi ve velilerin talebi üzerine, okul yönetimi köyde yaşayan kadınlar için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için de etkinlik planladı. Okulun konferans salonunun perdeler ve kartonlar ile kapatılarak sinema ortamına dönüştürülmesinin ardından, köydeki kadınlar ilk defa sinema ile tanışmış oldu. Kapıda karanfiller ile karşılanan kadınlara film başlamadan mısır ikram edildi. ‘İyi ki Varsın Eren’ filmini izleyen kadınlar, heyecan ve hüznü bir arada yaşadı.

‘GERÇEK SİNEMA ORTAMI SAĞLAMAYA ÇALIŞTIK’

Bölgedeki kadınların ilk kez sinema ile bu şekilde tanıştığını belirten Okul Müdürü Barış Özdoğan, beklediklerinin üzerinde bir katılım olduğunu ve bunun kendilerini memnun ettiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığımızın yapmamızı istediği sosyal etkinlikler çerçevesinde, ilk dönemin son haftasında öğrencilerimize sinema günleri etkinliği düzenlemiştik. Bu etkinliklerimizi sosyal medya hesaplarımızdan paylaşınca velilerimizden de böyle bir talep geldi. Sonra biz bu talebi değerlendirmek istedik. Bu anlamda küçük bir araştırmanın sonucunda, kadınların sinema ile ilgili bir deneyimlerinin olmadığını fark ettik. Tarihi 8 Mart Kadınlar Günü’ne denk getirerek, kadın velilerimize böyle bir etkinlik yapmak istedik. Etkinliğimiz hayata geçti ve velilerimiz de ciddi oranda bu etkinliğe katılım gösterdiler. Bu bizi ziyadesiyle memnun etmiş oldu. Kadın velilerimizin ilk sinema deneyimi olduğu için heyecanları vardı. Okulumuzun salonunda kendilerine gerçek bir sinema ortamı sağlamaya çalıştık. Kendilerini karanfillerle karşıladık ve patlamış mısır ikramında bulunduk. Kadın velilerimiz rutin işlerine 2 saatlik bir ara vererek, İyi ki Varsın Eren filmini izlediler."

İlk defa sinema deneyimi yaşayan kadınlar ise etkinlikten memnun olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.