Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Kadınlar köy okulunun konferans salonunda ilk kez sinema ile buluştu

        GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesindeki Çaybaşı Şehit Mehmet Polat İlkokulu idarecileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenleyerek, köydeki kadınları ilk kez sinema ile buluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 09:50 Güncelleme: 08.03.2024 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadınlar köy okulunun konferans salonunda ilk kez sinema ile buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesindeki Çaybaşı Şehit Mehmet Polat İlkokulu idarecileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenleyerek, köydeki kadınları ilk kez sinema ile buluşturdu. Perde ve kartonlar ile kapatılarak sinema ortamına dönüştürülen okulun konferans salonuna gelen kadınlar, burada karanfiller ile karşılandı. Kadınlar, kendilerine ikram edilen mısır eşliğinde 'İyi ki Varsın Eren' filmini izledi.

        Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilk dönemin son haftasını etkinlik haftası olarak geçirilmesi talimatı üzerine Çaybaşı Şehit Mehmet Polat İlkokulu öğretmenleri, öğrencileri için okulda sinema günleri etkinlikleri düzenledi. Etkinliklerin ilgi görmesi ve velilerin talebi üzerine, okul yönetimi köyde yaşayan kadınlar için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için de etkinlik planladı. Okulun konferans salonunun perdeler ve kartonlar ile kapatılarak sinema ortamına dönüştürülmesinin ardından, köydeki kadınlar ilk defa sinema ile tanışmış oldu. Kapıda karanfiller ile karşılanan kadınlara film başlamadan mısır ikram edildi. ‘İyi ki Varsın Eren’ filmini izleyen kadınlar, heyecan ve hüznü bir arada yaşadı.

        ‘GERÇEK SİNEMA ORTAMI SAĞLAMAYA ÇALIŞTIK’

        Bölgedeki kadınların ilk kez sinema ile bu şekilde tanıştığını belirten Okul Müdürü Barış Özdoğan, beklediklerinin üzerinde bir katılım olduğunu ve bunun kendilerini memnun ettiğini aktararak, şöyle konuştu:

        "Milli Eğitim Bakanlığımızın yapmamızı istediği sosyal etkinlikler çerçevesinde, ilk dönemin son haftasında öğrencilerimize sinema günleri etkinliği düzenlemiştik. Bu etkinliklerimizi sosyal medya hesaplarımızdan paylaşınca velilerimizden de böyle bir talep geldi. Sonra biz bu talebi değerlendirmek istedik. Bu anlamda küçük bir araştırmanın sonucunda, kadınların sinema ile ilgili bir deneyimlerinin olmadığını fark ettik. Tarihi 8 Mart Kadınlar Günü’ne denk getirerek, kadın velilerimize böyle bir etkinlik yapmak istedik. Etkinliğimiz hayata geçti ve velilerimiz de ciddi oranda bu etkinliğe katılım gösterdiler. Bu bizi ziyadesiyle memnun etmiş oldu. Kadın velilerimizin ilk sinema deneyimi olduğu için heyecanları vardı. Okulumuzun salonunda kendilerine gerçek bir sinema ortamı sağlamaya çalıştık. Kendilerini karanfillerle karşıladık ve patlamış mısır ikramında bulunduk. Kadın velilerimiz rutin işlerine 2 saatlik bir ara vererek, İyi ki Varsın Eren filmini izlediler."

        İlk defa sinema deneyimi yaşayan kadınlar ise etkinlikten memnun olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        Çalışan kadınlar için rehber
        Çalışan kadınlar için rehber
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        Cenazeye köpeğin tasmasındaki 'çip'ten ulaşıldı! Son av!
        Cenazeye köpeğin tasmasındaki 'çip'ten ulaşıldı! Son av!
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        Caner Erkin'e dev ceza!
        Caner Erkin'e dev ceza!
        "Bu gece Avrupa'nın kralı Fener"
        "Bu gece Avrupa'nın kralı Fener"
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Bilim insanları dünyanın en eski ormanını bulduklarını açıkladı
        Bilim insanları dünyanın en eski ormanını bulduklarını açıkladı
        Gök gürültülü sağanak ve kar bekleniyor
        Gök gürültülü sağanak ve kar bekleniyor
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Rupert Murdock nişanlandı
        Rupert Murdock nişanlandı
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti
        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti
        Bakan Şimşek, Gaziantep'te gençlik merkezi açılışı ve kura çekimine katıldı...
        Bakan Şimşek, Gaziantep'te gençlik merkezi açılışı ve kura çekimine katıldı...
        Gaziantep FK, Selçuk İnan ile anlaştı
        Gaziantep FK, Selçuk İnan ile anlaştı
        Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile prensipte anlaştı
        Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile prensipte anlaştı
        Bakan Şimşek: Zorunlu afet sigortası düşünüyoruz
        Bakan Şimşek: Zorunlu afet sigortası düşünüyoruz
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Gaziantep'te ödül töreninde konuştu:
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Gaziantep'te ödül töreninde konuştu: