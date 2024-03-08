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        Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile 1,5 yıllığına anlaştı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile 1,5 yıllığına anlaştığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 12:55 Güncelleme: 08.03.2024 - 13:10
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        Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile 1,5 yıllığına anlaştı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile 1,5 yıllığına anlaştığını bildirdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, kulüp yöneticileri Mustafa Kara ve Ömer Çakmak'ın da katılımıyla düzenlenen törende Selçuk İnan'ın, sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

        Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Selçuk İnan ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz Selçuk İnan'a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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