Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Yerel seçimlerde İstanbul'dan sonra en fazla aday Gaziantep ve Malatya'da

        OKAN COŞKUN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ilde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı için aday yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 11:13 Güncelleme: 08.03.2024 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yerel seçimlerde İstanbul'dan sonra en fazla aday Gaziantep ve Malatya'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        OKAN COŞKUN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ilde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı için aday yoğunluğu yaşanıyor.

        Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin belediye başkan adayları ve bağımsızlara ilişkin kesin listeler, il ve ilçe seçim kurullarınca 3 Mart'ta ilan edildi.

        YSK'nin yayımladığı listeye göre, büyükşehirler arasında 49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarıştığı belediye oldu. İstanbul'dan sonraki ikinci kent 29 adayla Gaziantep, üçüncü şehir 28 adayla Malatya oldu.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 3 bağımsız, 26 da çeşitli partilerden olmak üzere 29 aday yarışıyor. Gaziantep'i en çok adayı bulunan şehirler sıralamasında 28 adayla Malatya takip ediyor.

        Gaziantep'te mevcut belediye başkanı Fatma Şahin'in de aralarında bulunduğu 4, Malatya'da ise 2 kadın aday seçimde başarılı olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Deprem bölgesinde "yoğun" katılımlı seçim yapılacak

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki 7 büyükşehirde aday dağılımı şöyle:

        İl Adı Parti Sayısı Bağımsız aday Toplam
        Gaziantep 26 3 29
        Malatya 23 5 28
        Kahramanmaraş 21 6 27
        Adana 23 2 25
        Hatay 22 2 24
        Şanlıurfa 23 - 23
        Diyarbakır 20 2 22

        Deprem bölgesindeki 4 il belediyesinde aday dağılımı şöyle:

        İl Adı Parti Sayısı Bağımsız aday Toplam
        Adıyaman 21 1 22
        Kilis 19 2 21
        Osmaniye 20 1 21
        Elazığ 20 1 21

        - Farklı meslek dalları dikkati çekiyor

        Deprem bölgesindeki adayların profili incelendiğinde ise farklı meslek grupları dikkati çekiyor. Hemen her meslek grubunun yer aldığı adaylar arasında en çok avukat ve iş insanı yer alıyor.

        Hatay'da Gökhan Zan teknik direktör, Osmaniye'de Mehmet Nuri Börüban ressam, Adana'da Salih Demir radyocu, Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül noter, Malatya'da Bengül Uğurlu eczacı olarak seçim yarışında seçmenleri ikna etmeye çalışıyor.

        Öte yandan, Gaziantep'teki adaylardan Ayfer Akay kuaför, Kahramanmaraş'ta Ahmet Arslan çiftçi, Diyarbakır'da Davut Şanlı elektrik teknisyeni, Kilis'te Alaiddin Özkar gazeteci, Elazığ'da Didem Kurtulmaz sosyolog, Adıyaman'da Mehmet Göksu doktor olarak görev yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        Sakata gelmeyin! Egzersiz videoları, sakatlıklara yol açabilir!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        Çalışan kadınlar için rehber
        Çalışan kadınlar için rehber
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Emniyet şeridinde dehşet! Çarptığı motosikletliyi ağır yaraladı
        Emniyet şeridinde dehşet! Çarptığı motosikletliyi ağır yaraladı
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?
        Cenazeye köpeğin tasmasındaki 'çip'ten ulaşıldı! Son av!
        Cenazeye köpeğin tasmasındaki 'çip'ten ulaşıldı! Son av!
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Mısır'dan sonra ABD'ye kaçtıkları ortaya çıktı!
        Mısır'dan sonra ABD'ye kaçtıkları ortaya çıktı!
        Bilim insanları dünyanın en eski ormanını bulduklarını açıkladı
        Bilim insanları dünyanın en eski ormanını bulduklarını açıkladı
        Gök gürültülü sağanak ve kar bekleniyor
        Gök gürültülü sağanak ve kar bekleniyor

        Benzer Haberler

        Kadınlar köy okulunun konferans salonunda ilk kez sinema ile buluştu
        Kadınlar köy okulunun konferans salonunda ilk kez sinema ile buluştu
        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti
        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti
        Bakan Şimşek, Gaziantep'te gençlik merkezi açılışı ve kura çekimine katıldı...
        Bakan Şimşek, Gaziantep'te gençlik merkezi açılışı ve kura çekimine katıldı...
        Gaziantep FK, Selçuk İnan ile anlaştı
        Gaziantep FK, Selçuk İnan ile anlaştı
        Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile prensipte anlaştı
        Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile prensipte anlaştı
        Bakan Şimşek: Zorunlu afet sigortası düşünüyoruz
        Bakan Şimşek: Zorunlu afet sigortası düşünüyoruz