İslahiye'de öğrenciler kuş gözlemciliği yaptı

Öğrencilere kuş gözlem dürbünü ile sahadaki kuş türleri ile yaşam alanları anlatıldı.

Personellerce öğrenci ve öğretmenin katıldığı etkinlikte, sulak alanların önemi ve doğayı koruma ve hayvan sevgisi konularında bilgi verildi.​​​​​​​

DKMP İslahiye Şefliği, doğa turizmi faaliyetleri kapsamında Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına yakın, Karakaya Mahallesi ilk ve ortaokul öğrencileriyle öğretmenleri ile kuş gözlemciliği yapıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP), ilk ve ortaokul öğrencilerine doğa turizmi faaliyetleri kapsamında kuş gözlemciliği yaptırdı.

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