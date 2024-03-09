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        İslahiye'de öğrenciler kuş gözlemciliği yaptı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP), ilk ve ortaokul öğrencilerine doğa turizmi faaliyetleri kapsamında kuş gözlemciliği yaptırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 12:51 Güncelleme: 09.03.2024 - 12:51
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        İslahiye'de öğrenciler kuş gözlemciliği yaptı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP), ilk ve ortaokul öğrencilerine doğa turizmi faaliyetleri kapsamında kuş gözlemciliği yaptırdı.

        DKMP İslahiye Şefliği, doğa turizmi faaliyetleri kapsamında Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına yakın, Karakaya Mahallesi ilk ve ortaokul öğrencileriyle öğretmenleri ile kuş gözlemciliği yapıldı.

        Personellerce öğrenci ve öğretmenin katıldığı etkinlikte, sulak alanların önemi ve doğayı koruma ve hayvan sevgisi konularında bilgi verildi.​​​​​​​

        Öğrencilere kuş gözlem dürbünü ile sahadaki kuş türleri ile yaşam alanları anlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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