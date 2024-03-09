Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dumont, İslahiye'de depremzede çocukları ziyaret etti

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzede çocukları ziyaret etti.

Dumont ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) yetkilileri, Memurkent Konteyner Kenti'nde bulunan "Umut Evi"ni ziyaret ederek çocukların spor etkinliklerini izledi.

Büyükelçi Dumont, daha sonra kendi aşçısının hazırladığı yiyecek ve içecekleri depremzede çocuklara ikram etti.

Dumont, AA muhabirine, Fransa olarak depremlerden hemen sonra afetzedelere yardımda bulunduklarını söyleyerek, "Bugünlerde Gaziantep ve Kahramanmaraş'a gittim, destek vermeye devam edeceğiz. Bugün sporcu olarak depremzede çocukların yanına geldim. Yanımda aşçımla geldim, onlara ikramda bulunuyorum. Fransa'da olimpiyatlar olacağı için spora da destek vermek istiyoruz." dedi.

Ziyarete, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Genel Başkan Yardımcısı Ali Kiremitçioğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Esra Gümüş Kırıcı ile İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, milli sporcu Ezgi Başaran ve sporcular katıldı.