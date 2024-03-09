Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dumont, İslahiye'de depremzede çocukları ziyaret etti

        Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzede çocukları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 15:56 Güncelleme: 09.03.2024 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dumont, İslahiye'de depremzede çocukları ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzede çocukları ziyaret etti.

        Dumont ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) yetkilileri, Memurkent Konteyner Kenti'nde bulunan "Umut Evi"ni ziyaret ederek çocukların spor etkinliklerini izledi.

        Büyükelçi Dumont, daha sonra kendi aşçısının hazırladığı yiyecek ve içecekleri depremzede çocuklara ikram etti.

        Dumont, AA muhabirine, Fransa olarak depremlerden hemen sonra afetzedelere yardımda bulunduklarını söyleyerek, "Bugünlerde Gaziantep ve Kahramanmaraş'a gittim, destek vermeye devam edeceğiz. Bugün sporcu olarak depremzede çocukların yanına geldim. Yanımda aşçımla geldim, onlara ikramda bulunuyorum. Fransa'da olimpiyatlar olacağı için spora da destek vermek istiyoruz." dedi.

        Ziyarete, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Genel Başkan Yardımcısı Ali Kiremitçioğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Esra Gümüş Kırıcı ile İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, milli sporcu Ezgi Başaran ve sporcular katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse gölgemizde yürüyerek seçim kaybettiremez
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse gölgemizde yürüyerek seçim kaybettiremez
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        2 çocuk annesi Doktor Feray'ı kocası öldürmüştü! İşte kanlı pusunun detayları!
        2 çocuk annesi Doktor Feray'ı kocası öldürmüştü! İşte kanlı pusunun detayları!
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        ABD'de Ulusal Muhafızlar metrolarda
        ABD'de Ulusal Muhafızlar metrolarda
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kurum: İstanbul bisiklet şehri haline gelecek
        Kurum: İstanbul bisiklet şehri haline gelecek
        Anne kız katili tanımıyordu! Anneyi ağır yaraladı! İlayda'yı öldürdü!
        Anne kız katili tanımıyordu! Anneyi ağır yaraladı! İlayda'yı öldürdü!
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        Babasının anma törenine davet edilmedi
        Babasının anma törenine davet edilmedi
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi
        8 Mart mesajı
        8 Mart mesajı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        İslahiye'de ramazan hazırlıkları
        İslahiye'de ramazan hazırlıkları
        İslahiye'de öğrenciler kuş gözlemciliği yaptı
        İslahiye'de öğrenciler kuş gözlemciliği yaptı
        Tescilli "Antep baklavası"nın ustaları ramazana hazır
        Tescilli "Antep baklavası"nın ustaları ramazana hazır
        Nurdağı'nda yapımı tamamlanan 136 deprem konutu hak sahiplerine teslim edil...
        Nurdağı'nda yapımı tamamlanan 136 deprem konutu hak sahiplerine teslim edil...
        51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleri için Interpol talebi
        51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleri için Interpol talebi
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı