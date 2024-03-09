Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

–Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Mart Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanda, maçın taktik çalışması gerçekleştirdi.

Taraftarlar ise antrenmanı ziyaret ederek futbolculara ve teknik heyete destek verdi.

Güneydoğu temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.