Gaziantep'ten Gazze'ye 5 TIR yardım malzemesi

GAZİANTEP'teValilik ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda hayırseverlerin desteği ile hazırlanan 5 TIR yardım malzemesi, düzenlenen törenle Gazze'ye gönderildi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kurum müdürleri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Gaziantep Valisi Çeber, "Her gün içimiz parçalanıyor. Dünya tarihinin görmediği büyük zulmü görüyoruz. Gaziantep olarak neler yapabilir diye gayret içerisindeyiz. Bugün sadece 5 TIR göndermiyoruz. Bugün, bir umut ışığını ve bir şeylerin ölmediğini haykırmak istiyoruz. Filistin, her zaman bizim gündemimiz. Ne yoğunlukta olursak olalım, biliyoruz ki orada insanlık ayağa kalkmadıktan sonra bir şeyler hep eksik kalacak. Gazze'de kadınlar ve çocuklar, her gün ölüyor. Ramazan ayına böyle bir yardım ile başladık. Bu mübarek ay boyunca ve her zaman oraya olan desteğimiz devam edecek" dedi.

Fatma Şahin ise hayırseverlerin desteği ile hazırlanan 5 TIR yardım malzemesinin Gazze'ye ulaştırılacağını belirterek, "Dünyanın gözü önünde bir dram yaşanıyor. Yaşamak, bu dünyadaki en temel haktır. Eğer Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi çalışsaydı; bugün Gazze'deki çocuklar yaşıyor olacaktı. Bizim inancımızda ırkçılığın olmadığını, üstünlüğü takvada olduğunu görüyoruz" dedi. Konuşmaların ardından 5 TIR, yola çıktı.