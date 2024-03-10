Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Yardımcı antrenörler Olcan Adın, Sebahattin Yenilmez ve Volkan Kazak, kaleci antrenörü Hakan Bulut, kondisyoner Mustafa Aksoy, analistler Emre Oğuz ile Tayfun Kayabaş.

Öte yandan teknik direktör Selçuk İnan'ın ekibi ise şu isimlerden oluştu:

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma çalışmalarıyla başlayan antrenmanda maçın son taktik çalışması gerçekleştirildi.

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