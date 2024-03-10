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        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 20:09 Güncelleme: 10.03.2024 - 20:09
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        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma çalışmalarıyla başlayan antrenmanda maçın son taktik çalışması gerçekleştirildi.

        Kırmızı siyahlı ekip, bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

        Öte yandan teknik direktör Selçuk İnan'ın ekibi ise şu isimlerden oluştu:

        Yardımcı antrenörler Olcan Adın, Sebahattin Yenilmez ve Volkan Kazak, kaleci antrenörü Hakan Bulut, kondisyoner Mustafa Aksoy, analistler Emre Oğuz ile Tayfun Kayabaş.

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