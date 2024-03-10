Araçta baygın halde bulundu, itfaiye müdahale etti

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne park eden otomobilin içinde baygın halde olduğu fark edilen D.T. adlı kadın, bölgeye gelen itfaiye ekibinin camı kırması ile araçtan çıkartılıp hastanede tedaviye alındı.

Fotoğraf: DHA Olay, akşam saatlerinde Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Acil servisin önüne park eden otomobili görenler içinde bir kadının baygın halde olduğunu fark etti. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.