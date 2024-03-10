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        Haberler Gündem Güncel Araçta baygın halde bulundu, itfaiye müdahale etti

        Araçta baygın halde bulundu, itfaiye müdahale etti

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne park eden bir kadının aracın içinde baygın bir halde görülmesi üzerine harekete geçildi. İtfaiye aracın camını kırdı, kadın hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 20:36 Güncelleme: 10.03.2024 - 20:36
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        Araçta baygın halde bulundu, itfaiye müdahale etti
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        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne park eden otomobilin içinde baygın halde olduğu fark edilen D.T. adlı kadın, bölgeye gelen itfaiye ekibinin camı kırması ile araçtan çıkartılıp hastanede tedaviye alındı.

        Fotoğraf: DHA

        Olay, akşam saatlerinde Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Acil servisin önüne park eden otomobili görenler içinde bir kadının baygın halde olduğunu fark etti. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: DHA

        SAĞLIK DURUMU İYİ

        Kapısı kapalı olan otomobilin camı itfaiye ekibi tarafından kırılarak, D.T. araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen D.T. sedyeye konularak hastanede tedaviye alındı. D.T.’nin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

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        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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