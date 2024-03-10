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        Deprem bölgesinde ilk teravih namazı kılındı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te ilk teravih namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 21:51 Güncelleme: 10.03.2024 - 21:51
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        Deprem bölgesinde ilk teravih namazı kılındı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis’te ilk teravih namazı kılındı.

        Gaziantep'te vatandaşlar, camilerde teravih namazı kıldı.

        Yatsı namazının okunmasıyla vatandaşlar merkez Şahinbey ilçesi Alleben Mahallesi'ndeki Ulu Camisi'ne geldi.

        Burada verilen vaazda ramazan ayının önemi anlatıldı ve yatsı namazının ardından ramazanın ilk teravihi eda edildi.

        - Şanlıurfa

        Peygamberler şehri Şanlıurfa'da da Balıklıgöl yerleşkesine gelen vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua etti.

        Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak kabul edilen Balıklıgöl'de balıklara yem atan ziyaretçiler, burada hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Yatsı ezanının okunmasıyla başta Dergah Camisi olmak üzere yerleşkedeki camileri dolduran vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

        Aileleriyle camide namaz kılan çocuklar da ramazan coşkusuna ortak oldu.

        - Kahramanmaraş

        Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, afetzedeler ilk teravih namazını, barındıkları konteyner kentlerde kıldı.

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremzedeler, ramazanın ilk teravih namazı için ezanla birlikte konteyner cami ve mescitlere gitti.

        Onikişubat ilçesinde Hasancıklı AFAD Yaşam Alanı'nda genç, yaşlı, kadın, erkek ve çocuklar abdestlerini alarak, Şehit Piyade Er Emrullah Gülmez Konteyner Camisi'nde saf tuttu.

        Namazın ardından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi.

        - Malatya

        Malatya'da da vatandaşlar teravih namazı için camilere akın etti.

        Kernek Karagözlüler Camisi'ni dolduran vatandaşlar, yatsı namazının ardından teravih namazını eda etti.

        İl Müftüsü Şahin Yıldırım, namaz öncesi vatandaşlara ramazan ve orucun önemini anlattı, Gazze'de akan kanın bir an önce durmasını istediklerini söyledi.

        Yıldırım, daha sonra vatandaşlara yatsı ve teravih namazlarını kıldırdı.

        Teravih namazına yoğun ilgi nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını dışarda kıldı.

        Bazı çocuklar da aileleriyle namaz için saf tuttu.

        Öte yandan Darende ilçesindeki Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) Külliyesi'ne gelen vatandaşlar da ilk teravih namazını kıldı.

        Bu arada 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alması nedeniyle yıkımı gerçekleştirilen Uçbağlar Mahallesi'ndeki Hüseyin Kölük Camisi'nin yerine kurulan çadırda da teravih namazı kılındı.

        - Kilis

        Kilis'te ramazanın ilk teravihi dolayısıyla birçok cami doldu.

        İl Müftüsü Alettin Bozkurt, teravih namazı öncesi Hacı Mustafa Cümbüş Camisi'nde ramazanla ilgili vaaz verdi.

        Vaazın ardından vatandaşlar ilk teravih namazını kıldı.

        - Adıyaman

        Emir Sultan Camisi'ni dolduran vatandaşlar, yatsı namazının ardından teravih namazını eda etti.

        İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, teravih namazı öncesi ramazanla ilgili vaaz verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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