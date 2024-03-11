Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te tarihi eser olduğu değerlendirilen 913 sikke ele geçirildi

        Gaziantep'te tarihi eser olduğu değerlendirilen 913 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 11:15 Güncelleme: 11.03.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te tarihi eser olduğu değerlendirilen 913 sikke ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te tarihi eser olduğu değerlendirilen 913 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, A.P'nin yasa dışı yollarla temin ettiği sikke ve objeleri satmak için müşteri arayışında olduğunu belirleyen jandarma, şüpheliyi takibe aldı.

        Şehitkamil ilçesinde A.P'nin aracında yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 913 sikke ile 12 metal obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsada Fitch rüzgarı
        Borsada Fitch rüzgarı
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        Arda Güler manşetlerle!
        Arda Güler manşetlerle!
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        İçeride mi, dışarıda mı?
        İçeride mi, dışarıda mı?
        İTO Başkanı'ndan İstanbul Park açıklaması
        İTO Başkanı'ndan İstanbul Park açıklaması
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        "Bir maçta 46 faul olur mu!"
        "Bir maçta 46 faul olur mu!"
        2023’te iş değiştirenler dikkat!
        2023’te iş değiştirenler dikkat!
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Önce ödül sonra parti!
        Önce ödül sonra parti!
        Estetisyene topuklu ayakkabı dayağı!
        Estetisyene topuklu ayakkabı dayağı!
        96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
        96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
        En acı protesto! Kızının gelinliğini ateşe verdi!
        En acı protesto! Kızının gelinliğini ateşe verdi!
        Otomotiv pazarının yüzde 67'si ithal!
        Otomotiv pazarının yüzde 67'si ithal!
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Fauller damga vurdu! 114 dakikalık maç
        Fauller damga vurdu! 114 dakikalık maç
        Kaybolan üniversite öğrencisi ölü bulundu
        Kaybolan üniversite öğrencisi ölü bulundu

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te işçi servisinin direğe çarpması sonucu 8 kişi yaralandı
        Gaziantep'te işçi servisinin direğe çarpması sonucu 8 kişi yaralandı
        Gaziantep'te "Teknoloji Bağımlılığı" konferansı düzenlendi
        Gaziantep'te "Teknoloji Bağımlılığı" konferansı düzenlendi
        Deprem bölgesinde ilk teravih namazı kılındı
        Deprem bölgesinde ilk teravih namazı kılındı
        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep'ten Gazze'ye 5 TIR yardım malzemesi
        Gaziantep'ten Gazze'ye 5 TIR yardım malzemesi
        Gaziantep'ten Gazze'ye 5 tır insani yardım malzemesi yola çıktı
        Gaziantep'ten Gazze'ye 5 tır insani yardım malzemesi yola çıktı