Gaziantep'te tarihi eser olduğu değerlendirilen 913 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, A.P'nin yasa dışı yollarla temin ettiği sikke ve objeleri satmak için müşteri arayışında olduğunu belirleyen jandarma, şüpheliyi takibe aldı.

Şehitkamil ilçesinde A.P'nin aracında yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 913 sikke ile 12 metal obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.