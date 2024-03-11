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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 21:32 Güncelleme: 11.03.2024 - 21:32
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Kalyon

        Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral

        Gaziantep FK: Nita, M'Bakata, Djilobodji, Nkoulou, Ertuğrul Ersoy, Sorescu, Alvarenga, Maxim, Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç, Dragus

        Beşiktaş: Mert Günok, Masuaku, Worrall, Nesip Uysal, Onur Bulut, Fernandes, Musrati, Zaynutdinov, Muçi, Rashica, Semih Kılıçsoy

        Gol: Dk. 9 Sorescu (Gaziantep FK)

        Sarı Kart: Dk. 40 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK)

        GAZİANTEP

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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