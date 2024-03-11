Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Kalyon
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral
Gaziantep FK: Nita, M'Bakata, Djilobodji, Nkoulou, Ertuğrul Ersoy, Sorescu, Alvarenga, Maxim, Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç, Dragus
Beşiktaş: Mert Günok, Masuaku, Worrall, Nesip Uysal, Onur Bulut, Fernandes, Musrati, Zaynutdinov, Muçi, Rashica, Semih Kılıçsoy
Gol: Dk. 9 Sorescu (Gaziantep FK)
Sarı Kart: Dk. 40 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK)
GAZİANTEP
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