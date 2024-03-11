Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Kalyon
Hakemler:Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral
Gaziantep FK: Nita, M'Bakata, Djilobodji, Nkoulou, Ertuğrul Ersoy, Sorescu, Alvarenga (Dk. 75 Gradel), Maxim (Dk. 90 Jevtovic), Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç (Dk. Badji), Dragus (Dk. 90+4 Furkan Soyalp)
Beşiktaş: Mert Günok, Masuaku, Worrall, Nesip Uysal, Onur Bulut (Dk. 62 Aboubakar), Fernandes, Musrati (Dk. 54 Amartey), Zaynutdinov (Dk. 45 Cenk Tosun), Muçi (Dk. 62 Ghezzal), Rashica, Semih Kılıçsoy
Goller: Dk. 9 Sorescu, Dk. 85 Dragus (Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: Dk. 40 Ogün Özçiçek, Dk. 69 Ertuğrul Ersoy, Dk. 85 Nita (Gaziantep FK), Dk. 58 Necip Uysal, Dk. 90 Masuaku, Dk. 90+4 Ghezzal (Beşiktaş)
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