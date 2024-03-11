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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul’da dehşet! Eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü

        Eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü

        İstanbul Sancaktepe'de dehşet yaşandı. 2 çocuk annesi Duygu Can adlı kadın, tartıştığı kocası tarafından çocuğunun gözleri önünde öldürüldü. Eşini öldüren katil zanlısı aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        Giriş: 11.03.2024 - 21:10 Güncelleme: 11.03.2024 - 21:10
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        İstanbul'da dehşet! Eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü
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        Dehşet saçan olan dün akşam saatlerinde Sancaktepe'de meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle sürekli tartıştığı iddia edilen Deniz Can ve Duygu Can çifti dün yine tartıştı. İddialara göre yaşanan tartışma da genç kadın, ayrılmak istediğini belirtti.

        EŞİNİ ÖLDÜRDÜ KENDİNE SIKTI

        Bu sözleri üzerine Deniz Can, sinirlenerek silahla eşine ateş etmeye başladı. Kurşun yağmuruna tutulan Duygu Can, hayatını kaybetti. Yaşanan dehşetin ardından katil zanlısı Deniz Can, silahla kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Silah sesleri üzerine eve gelen komşuları hemen olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, intihar girişiminde bulunan Eniz Can’ı hastaneye götürdü. 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürülen anne Duygu Can yarın toprağa verilecek. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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