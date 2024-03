İstanbul'da dehşet! Eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü

Dehşet saçan olan dün akşam saatlerinde Sancaktepe'de meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle sürekli tartıştığı iddia edilen Deniz Can ve Duygu Can çifti dün yine tartıştı. İddialara göre yaşanan tartışma da genç kadın, ayrılmak istediğini belirtti.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜ KENDİNE SIKTI

Bu sözleri üzerine Deniz Can, sinirlenerek silahla eşine ateş etmeye başladı. Kurşun yağmuruna tutulan Duygu Can, hayatını kaybetti. Yaşanan dehşetin ardından katil zanlısı Deniz Can, silahla kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Silah sesleri üzerine eve gelen komşuları hemen olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, intihar girişiminde bulunan Eniz Can’ı hastaneye götürdü. 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürülen anne Duygu Can yarın toprağa verilecek. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.