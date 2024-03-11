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        Gastronomi kentinin 11 ay beklediği lezzet: Ramazan kahkesi

        Gastronomi kenti Gaziantep'in yılın 11 ayı beklenilen lezzeti ramazan kahkesi, tezgahlardaki yerini almaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 14:48 Güncelleme: 11.03.2024 - 14:58
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        Gastronomi kentinin 11 ay beklediği lezzet: Ramazan kahkesi
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        Gastronomi kenti Gaziantep'in yılın 11 ayı beklenilen lezzeti ramazan kahkesi, tezgahlardaki yerini almaya başladı.

        Türkiye'nin ilk gastronomi şehri Gaziantep'te, ramazan sofralarında birbirinden lezzetli yemekler yer alıyor. 11 ayın sultanı ramazanda, kahke ustaları ise özlenen lezzetleri iftara yetiştiriyor. Sabah saat 08.00'de üretime başlayan ustalar, önce hamur kazanında un, şeker, zeytinyağı ve mahlebi karıştırıyor.

        Bir süre dinlendirilen hamur, halka biçiminde birleştirilerek şekil veriliyor. Daha sonra üzerine bol susam serpilen ve yumurta akı sürüldükten sonra fırında pişirilen ramazan kahkesi, ezan vaktine yakın saatlerde satışa sunuluyor.

        Sadece ramazan ayında bu lezzeti bulabilen Gaziantepliler, 11 ay bekledikleri lezzeti almak için dükkanların önünde sıraya giriyor.

        - "Bu lezzet 11 ay çıkmaz"

        Gaziantep'teki simit üreticilerinden 2'nci kuşak işletmeci Gültekin Babacan, AA muhabirine, yarım asırdır bu lezzeti ürettiklerini söyledi.

        Ramazan kahkesinin kent için önemli bir yeri olduğunu aktaran Babacan, şöyle konuştu:

        "Bu lezzet 11 ay çıkmaz, sadece ramazan ayında üretilir. 1 ay boyunca tezgahlarda bulunur. Tüm esnaf arkadaşlarımız yapar ve ezana 1 saat kala müşteriler sıraya girer. Çocukluğumuzda çok bekledik ve mücadele ettik. O günden bu güne devam ediyor bu gelenek. Biz de bu lezzetimizle gurur duyuyoruz. Amacımız bizden sonraki kuşaklara bu lezzeti aktarmak. Gaziantep'te ramazan ayında geleneksel lezzet olarak üretiliyor. Ramazan ayında soframızda olmazsa olmazımız."

        Kentte herkesin ramazan kahkesini sevdiğini ve sofrasında bulundurduğunu anlatan Babacan, bu lezzetin ramazan ayının simgelerinden olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

        "11 ay boyunca bunu bekleyen insanlar var. Ramazan ayına özel ilk gün yoğunluk olur. Bütün halkımız bunu 11 ayın özlemi olarak herkes sofrasında bulundurur. Ramazan pidesiyle arasında fark var. İçerisinde mahlep var. Bu iftar saatinde tüketilir, çayla tüketilir, sahur vaktinde tüketilir. 11 ay boyunca bu lezzeti bulamazsınız. Bayramda biter bayramdan sonra 11 ay daha beklenir."

        - "Çocukluğumdan beri bu lezzeti tüketiyorum"

        Kahke ustası Bünyamin Babacan da böyle geleneksel bir ürünün müşteriyle buluşmasından keyif aldığını söyledi.

        Hamurun içerisindeki malzemelerin birleşmesiyle güzel bir lezzetin ortaya çıktığını dile getiren Babacan, "Sabah saatlerinde üretmeye başlar, akşam saatine kadar üretiriz." dedi.

        Müşterilerden Sedat Sarmış ise yaklaşık 50 yıldır kahke aldığını söyleyerek, "Çocukluğumdan beri bu lezzeti tüketiyorum. Ramazan ayında bunu alırız. Yöremizin kültürel bir yiyeceği, onun için alıyoruz." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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