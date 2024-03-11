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        Son dakika haberi Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi

        Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR, otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 20:20 Güncelleme: 11.03.2024 - 20:24
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        Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi
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        Bakırköy'de saat 18.00 sıralarında Rauf Orbay Caddesi'nde bir TIR, Marmaray Geçidi'ne çarptı. TIR, çarpma anında yanında bulunan otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 4 kişi hayatını kaybetti.

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