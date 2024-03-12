Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 'kapora' dolandırıcılığına 7 tutuklama

        GAZİANTEP'te internette sahte araç satışı ilanı vererek 'kapora' adı altında para toplayıp çok sayıda kişiyi, 3 milyon 100 bin lira dolandırdığı belirlenenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 12:14 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te 'kapora' dolandırıcılığına 7 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP'te internette sahte araç satışı ilanı vererek 'kapora' adı altında para toplayıp çok sayıda kişiyi, 3 milyon 100 bin lira dolandırdığı belirlenenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Gaziantep'te, jandarmaya başvuran çok sayıda kişi internette gördükleri araç satış ilanları üzerine, irtibat kurdukları kişilere kapora ödedikten sonra ulaşamadıklarını belirtip şikayette bulundu. Çok sayıda şikayeti değerlendiren jandarma ekipileri, sahte satış ilanıyla 3 milyon 100 bin lira dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin teknik çalışmasının ardından 9 şüpheli belirlendi. Jandarma ekipleri Gaziantep'te 8, Adana'da ise 1 şüpheliyi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y.K., S.Ö., V.Ö., S.Y., M.M., A.K. ve H.U. nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, A.K. ve E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Cari açıkta sert düşüş
        Cari açıkta sert düşüş
        "Anadolu takımı oldu!"
        "Anadolu takımı oldu!"
        2023 göçmenler için en ölümcül yıl oldu
        2023 göçmenler için en ölümcül yıl oldu
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Görüntüler ortaya çıktı! Beton mikseri çok sayıda aracı biçti
        Görüntüler ortaya çıktı! Beton mikseri çok sayıda aracı biçti
        52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Kraliçe'nin yeni işi belli oldu
        52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Kraliçe'nin yeni işi belli oldu
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Prof. Dr. Görür'den İzmir uyarısı: 1.8 milyon ton dinamit patlamasına eşdeğer!
        Prof. Dr. Görür'den İzmir uyarısı: 1.8 milyon ton dinamit patlamasına eşdeğer!
        Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        İşte Cimbom'un sırrı!
        İşte Cimbom'un sırrı!
        Haiti Başbakanı Henry istifa etti
        Haiti Başbakanı Henry istifa etti
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        İstihdama 206 milyar TL destek
        İstihdama 206 milyar TL destek
        Trump'tan TikTok çıkışı: "Çocuklar çıldırır"
        Trump'tan TikTok çıkışı: "Çocuklar çıldırır"

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ardından
        Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ardından
        Gaziantep FK – Beşiktaş maçının ardından
        Gaziantep FK – Beşiktaş maçının ardından
        Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ardından
        Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ardından
        Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ardından
        Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ardından
        Gaziantep FK - Beşiktaş: 2-0
        Gaziantep FK - Beşiktaş: 2-0
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig