Gaziantep FK – Beşiktaş maçının ardından

– Süper Lig'in 29’uncu haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, hafta içerisinde göreve geldiği takımıyla galibiyet kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Oyuncularının rakibe karşı iyi reaksiyon gösterip, özverili oynayarak iyi mücadele ettiğini belirten Selçuk İnan, “Hak ettiğimiz ve çok isteğimiz 3 puanı aldık. Biraz nefes aldık ama hala işimiz bitmedi” dedi.

Ligde kalma adına Beşiktaş maçının stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Selçuk İnan, "Beşiktaş puan olarak üst sıralarda değil ama nihayetinde yetenekli oyunculardan oluşan bir takım. Takımda bazı alışkanlıklar var bunu hemen değiştirmek kolay olmayacak. Oyuncularımız ön alan baskısını istediğimiz gibi sahaya yansıtarak golü bulmaları bizi mutlu etti. Buna çok çalıştık ve istedik. Ligde kalan maçlarda işimiz kolay olmayacak. Ligin alt sıralarındaki bütün takımlar neredeyse denk ve puan olarak birbirine yakınlar. Rakiplerimizle sahamızda oynuyor olmak bana göre avantaj değil. Çünkü maç sahada kazanılıyor. O gün inanır ve doğruyu sahaya yansıtırsanız Beşiktaş’ı da yenersiniz herhangi bir takımı da yenebilirsiniz. Zorlu süreç, bugün 3 puan aldık ama işimiz bitmedi. Hedefimiz ligde kalmak ve sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

FERNANDO SANTOS: RAKİBİMİZ BİZDEN DAHA İYİ OYNADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, kaybettikleri mücadelede rakiplerinin kendilerinden daha iyi olduğunu söyledi. Mücadeleyi değerlendiren Santos, “Rakibimiz bugün bizden daha iyi oynadı. Savunmada daha iyiydiler ve bizim hatalarımızdan faydalandılar. Mağlubiyetten sorumlu öncelikli olarak benim ve taraftardan özür dilerim. Rakibimiz daha çalışkandı ve hatalarımızdan faydalandı. Biz de fırsat yakaladık ama yeterli değildi. İkili mücadelelerde rakibimiz bizden iyiydi. Kazanmak adına iyi performans sergilememiz ve tempolu oynamamız gerekiyor” dedi.

"KOPUK VE BİREYSEL OYNADIK"

Geçen hafta Galatasaray karşısında ilk yarıyı mağlup kapattıklarını ama ikinci yarı baskılı oynadıklarını hatırlatan Santos, “Maalesef bugün aynısını yapamadık. Büyük takım olarak öne oynamanız, ikili mücadeleleri kazanmamız ve gol bulmamız gerekiyor. Bazı maçlarda bunu yaptık ama bugün bunu yapamadık. Bugün kopuk ve bireysel oynadık. Daha önceki haftalarda iyi oynamadan kazandığımız zamanlar olmuştu bugün böyle bir şey de olmadı” diye konuştu.

Santos, kötü gidiş nedeniyle üzerinde baskı hissedip hissetmediği yönündeki soruyu ise, “Üzerimde herhangi bir baskı hissetmiyorum. Beşiktaş’ı daha iyi noktaya getirebilmek adına üzerimde bir baskı hissediyorum. İyi yapmadığımız şeyleri değiştirmemiz lazım ve bu konuda sorumlu benim” şeklinde cevapladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fernando Santos'un açıklamaları

- Selçuk İnan'ın açıklamaları