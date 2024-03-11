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        Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, "Hedefimiz tabii ki ligde kalmak ve sonuna kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 23:45 Güncelleme: 11.03.2024 - 23:45
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        Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, "Hedefimiz tabii ki ligde kalmak ve sonuna kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

        İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasında, iki gün önce göreve başladıklarını hatırlattı. Takımın özverili oynadığını ve oyuncularını tebrik ettiğini ifade eden İnan, "Hakkettiğimiz, çok istediğimiz 3 puanla biraz nefes aldık ama henüz işimiz bitmedi. İki gün önce geldik ama gerçekten takım iyi reaksiyon gösterdi, bizim için önemli bir maçtı, Beşiktaş puan olarak çok üst sıralarda değil ama en nihayetinde çok yetenekli sporcularda oluşuyor, bireysel yetenekli sporcuları var." diye konuştu.

        İnan, işlerinin kolay olmayacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Bütün takımlar, neredeyse aşağıdakiler denk, puan olarak da birbirine yakın. Rakibimiz olan takımlarla içerde oynuyor olmak bir avantaj olarak gözükse de fikstür avantajlarına inanan hocalardan olmayacağım, olmadım. Çünkü maç sahada kazanılıyor. O gün eğer inanırsanız doğruları sahaya yansıtırsanız Beşiktaş'ı da yenersiniz, herhangi bir takımı da yenebilirsiniz. İşimizin kolay olmadığını da oyuncularıma anlattım, bu zor bir süreç, işimiz bitmedi. Hedefimiz tabii ki ligde kalmak ve sonuna kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz."

        Gaziantep FK'nın geçmişteki hocalarının tarzı, hayata bakışı, oyuncularına davranışı, yapmak istedikleri birbirinden farklı olabileceğine işaret eden İnan, Gaziantep FK'ye gelmeyi çok istediğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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