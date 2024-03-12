İslahiye'de Ramazan ayı boyunca ekmek fiyatları sabitlendi

"Ramazan ayında halkımızın sofralarına katkıda bulunmak ve yerel esnaflarımıza destek vermek için İslahiye'de ekmek fiyatlarını 150 gram tekli pide 5 lira ve 300 gram çiftli Ramazan pidesinin ise fiyatını 10 lira olarak sabitledik."

Başkan Vural yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki fırınlara un desteği verileceğini aktararak, şunları kaydetti:

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