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        İslahiye'de Ramazan ayı boyunca ekmek fiyatları sabitlendi

        İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Ramazan ayı boyunca ekmek fiyatlarının sabitlendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 14:12 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:12
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        İslahiye'de Ramazan ayı boyunca ekmek fiyatları sabitlendi
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        İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Ramazan ayı boyunca ekmek fiyatlarının sabitlendiğini bildirdi.

        Başkan Vural yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki fırınlara un desteği verileceğini aktararak, şunları kaydetti:

        "Ramazan ayında halkımızın sofralarına katkıda bulunmak ve yerel esnaflarımıza destek vermek için İslahiye'de ekmek fiyatlarını 150 gram tekli pide 5 lira ve 300 gram çiftli Ramazan pidesinin ise fiyatını 10 lira olarak sabitledik."

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