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        AK Parti eski milletvekili Ahmet Uzer'den açıklama

        Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, AK Parti il başkanı olacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını ve aktif siyaseti bıraktığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 14:32 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:32
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        AK Parti eski milletvekili Ahmet Uzer'den açıklama
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        Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, AK Parti il başkanı olacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını ve aktif siyaseti bıraktığını bildirdi.

        Uzur, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde yerel basında adının AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı için geçtiğini anımsattı.

        AK Parti çatısı altında 3 dönem il başkanlığı ve 3 dönemde milletvekilliği yaptığını hatırlatan Uzer, bunun kendisi için onur olduğunu belirtti.

        Aktif siyaseti bıraktığını belirten Uzer, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile geçen seçimler öncesi yapmış olduğum görüşmede aktif siyasetten affımı istemiş, bu işin bir bayrak yarışı olduğunu ve bayrağı bizden sonra gelecek olan dava ve teşkilat mensubu arkadaşlarımıza devretmemiz gerektiğini söylemiştim.İl başkanlığına aday gösterilmek, büyük bir onur ve sorumluluktur. Ancak, şunu açıkça belirtmek istiyorum, aileme zaman ayırmam gerektiğini ifade ederek bu görevi istemediğimi daha önceki açıklamalarımda da dile getirdim."

        Uzer, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partisi için elinden geleni yapacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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