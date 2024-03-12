Gaziantep'te silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Olay yerinden kaçan yaralı Hasan M. ise bir otobüs durağında yakalanarak Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hıyamlıoğlu, yanındaki tabancayla ateş etti. Yaralı Hasan M. ise bıçakla Hıyamlıoğlu'nu yaraladı.

Güvenevler Mahallesi'nde yaşayan Ümit Hıyamlıoğlu (29), evine gelen ve aralarında daha önceden husumet bulunan Hasan M. ile tartışmaya başladı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, tabancayla ateş ettiği kişi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

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