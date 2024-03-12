Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, tabancayla ateş ettiği kişi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:49 Güncelleme: 12.03.2024 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, tabancayla ateş ettiği kişi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        Güvenevler Mahallesi'nde yaşayan Ümit Hıyamlıoğlu (29), evine gelen ve aralarında daha önceden husumet bulunan Hasan M. ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hıyamlıoğlu, yanındaki tabancayla ateş etti. Yaralı Hasan M. ise bıçakla Hıyamlıoğlu'nu yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hıyamlıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Olay yerinden kaçan yaralı Hasan M. ise bir otobüs durağında yakalanarak Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hıyamlıoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Boeing'e karşı ifade veren eski çalışanı ölü bulundu
        Boeing'e karşı ifade veren eski çalışanı ölü bulundu
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        ABD istihbaratı: Netanyahu iktidarı tehlikede
        ABD istihbaratı: Netanyahu iktidarı tehlikede
        2 çocuk annesini 9 kez bıçakladı! Pişkin savunma!
        2 çocuk annesini 9 kez bıçakladı! Pişkin savunma!
        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!
        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan BM'de "İsrail" protestosu
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan BM'de "İsrail" protestosu
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Şener Şen'e destek verdi
        Şener Şen'e destek verdi
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Rusya'dan, Britanya'yla balıkçılık anlaşmasına son
        Rusya'dan, Britanya'yla balıkçılık anlaşmasına son
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        İzleyen dehşete düştü! Milyonların izlediği görüntü gerçek mi?
        İzleyen dehşete düştü! Milyonların izlediği görüntü gerçek mi?
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Para mutluluk getirir mi?
        Para mutluluk getirir mi?
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer

        Benzer Haberler

        AK Parti eski milletvekili Ahmet Uzer'den açıklama
        AK Parti eski milletvekili Ahmet Uzer'den açıklama
        İslahiye'de Ramazan ayı boyunca ekmek fiyatları sabitlendi
        İslahiye'de Ramazan ayı boyunca ekmek fiyatları sabitlendi
        Gaziantep FK, sahasında 9 maç sonra galip geldi
        Gaziantep FK, sahasında 9 maç sonra galip geldi
        Gaziantep'te 'kapora' dolandırıcılığına 7 tutuklama
        Gaziantep'te 'kapora' dolandırıcılığına 7 tutuklama
        Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ardından
        Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ardından
        Gaziantep FK – Beşiktaş maçının ardından
        Gaziantep FK – Beşiktaş maçının ardından