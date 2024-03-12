Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan'ın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

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