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        Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 19:30 Güncelleme: 12.03.2024 - 19:37
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        Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan'ın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

        Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

        Güneydoğu temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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