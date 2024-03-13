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        Horoz dövüştürüp bahis oynayan 26 kişiye 180 bin TL ceza

        GAZİANTEP'te jandarma ekiplerinin, horoz dövüştürülüp bahis oynatılan hayvan çiftliğine düzenlediği operasyonda 26 kişiye 180 bin 400 TL idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 15:05 Güncelleme: 13.03.2024 - 15:10
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        Horoz dövüştürüp bahis oynayan 26 kişiye 180 bin TL ceza
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        GAZİANTEP’te jandarma ekiplerinin, horoz dövüştürülüp bahis oynatılan hayvan çiftliğine düzenlediği operasyonda 26 kişiye 180 bin 400 TL idari para cezası kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesindeki bir hayvan çiftliğinde yasa dışı horoz dövüştürülüp, kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler çiftliğe operasyon düzenledi, kumar oynarken yakalanan 26 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 180 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

        Çiftlikte yapılan aramada, 11 canlı hayvan taşıma çantası, 11 horoz ve 2 horoz dövüştürmek için yapılmış ring ele geçirildi. Ele geçirilen horozlar, kafesleri ile birlikte hayvanat bahçesine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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