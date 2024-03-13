Horoz dövüştürüp bahis oynayan 26 kişiye 180 bin TL ceza

Çiftlikte yapılan aramada, 11 canlı hayvan taşıma çantası, 11 horoz ve 2 horoz dövüştürmek için yapılmış ring ele geçirildi. Ele geçirilen horozlar, kafesleri ile birlikte hayvanat bahçesine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesindeki bir hayvan çiftliğinde yasa dışı horoz dövüştürülüp, kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler çiftliğe operasyon düzenledi, kumar oynarken yakalanan 26 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 180 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

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