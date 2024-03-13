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        Gaziantep Gençlik Spor'da hedef Efeler Ligi

        Voleybol Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda normal sezonu namağlup lider tamamlayan Gaziantep Gençlik Spor, Efeler Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 15:56 Güncelleme: 13.03.2024 - 15:56
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        Gaziantep Gençlik Spor'da hedef Efeler Ligi
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        Voleybol Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda normal sezonu namağlup lider tamamlayan Gaziantep Gençlik Spor, Efeler Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor.

        Gaziantep Gençlik Spor, Konya'da yarın başlayacak yarı final etabının hazırlıklarını tamamladı.

        Başantrenör Ali Bağcı, AA muhabirine, ligde normal sezonu namağlup lider tamamlamanın kendileri için mutluluk ve gurur verici olduğunu söyledi.

        Takımın yarı final etabına odaklandığını belirten Bağcı, şunları kaydetti:

        "Lig biter bitmez Konya'ya geldik. Burada hazırlıklarımızı tamamladık. Yarın inşallah ilk maçımıza çıkacağız. Takım olarak hedefe bir adım daha yaklaştık. İlk maçtan galip gelerek güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bu takım ligi namağlup bitirdi. Neden bu etabı da aynı şekilde bitirmesin? Maç içinde asla pes etmeyen bir takım olacağız. İnşallah bu etabı geçer ve Efeler Ligi'ne adımızı yazdırırız."

        Gaziantep Gençlik Spor, yarın saat 16.30'da Konya Kongre Merkezi Büyük Salon'da Niksar Belediyespor ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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