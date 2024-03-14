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        Bakan Tekin: Okul bahçelerini cıvıl cıvıl hale getirdiğimiz zaman dijital bağımlılıkla mücadele etmiş olacağız

        MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Okul bahçelerini cıvıl cıvıl hale getirdiğimiz zaman dijital bağımlılık ile mücadele etmiş olacağız.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 12:31 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:35
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        Bakan Tekin: Okul bahçelerini cıvıl cıvıl hale getirdiğimiz zaman dijital bağımlılıkla mücadele etmiş olacağız
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        MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Okul bahçelerini cıvıl cıvıl hale getirdiğimiz zaman dijital bağımlılık ile mücadele etmiş olacağız. Çocuk okulda cep telefonu ve bilgisayarıyla oynamak yerine bahçeye çıkıp arkadaşlarıyla oyun oynayacak" dedi.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu İlkokulu'nu ziyaret etti. Bakan Tekin'e ziyareti sırasında Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve kurum müdürleri eşlik etti. Bakan Tekin, ziyaret ettiği okulun bahçesinde öğretmenlerle sohbet etti, öğrencilerle de oyunlar oynadı.

        Okulda gazetecilere açıklamalarda bulunan Tekin, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen projeye değinerek şöyle konuştu:

        "Bugün, burada, yaz aylarında başlattığımız bir projeyle alakalı etkinliğe katıldık. Projemize, 'Okullarımızın bahçelerini eskiden olduğu gibi cıvıl cıvıl hale getirmek için neler yapabiliriz?' sorusundan başladık. Çünkü okul bahçesini eskisi gibi cıvıl cıvıl hale getirmek demek, obezite ile mücadele etmek demektir. Günde yaklaşık 500 adım atan 1 çocuğu, bahçeye çıkararak bu adım sayısını 5 bine çıkardığımız zaman, daha hareketli, akademik olarak daha başarılı, daha sağlıklı 1 çocuk, eğitim öğretim hayatına dahil olmuş olacak. Okul bahçelerini cıvıl cıvıl hale getirdiğimiz zaman dijital bağımlılık ile mücadele etmiş olacağız. Çocuk okulda cep telefonu ve bilgisayarıyla oynamak yerine bahçeye çıkıp arkadaşlarıyla oyun oynayacak. Okul bahçelerini eski hale getirince daha sosyal bir toplum, dijital çağ ile eleştirdiğimiz, şikayetçi olduğumuz asosyal bir toplum yapısı yerine bizim geleneklerimizde olduğu gibi çocuklar birbiriyle oyun oynayıp toplumsal değerlerine sahip çıkarak yetişmiş olacaklar. Bunların hepsi bizim için önemli. Her toplumun kendi gelenek ve kültürüne göre, binlerce yıldır süregelen oyunlar var. Biz çocuklarımızın bu geleneğe de sahip çıkmasını istediğimiz için, yaz aylarında yaptığımız çalışmaların bir tanesi de okul bahçelerinin geleneksel oyunların oynandığı şenlikli bir alana dönüştürmekti. Şu an bunu başarıyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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