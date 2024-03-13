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        Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 21:09 Güncelleme: 13.03.2024 - 21:09
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        Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman 5'e 2 çalışmalarının ardından dayanıklılık testiyle son buldu.

        Kırmızı siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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