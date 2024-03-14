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        ALEVALATLI EĞİTİM VE SANAT MERKEZİ'NİN AÇILIŞINA KATILDIMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Alev Alatlı Eğitim ve Sanat Merkezi'nin açılışına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 14:58 Güncelleme: 14.03.2024 - 15:00
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        Bakan Tekin: Okul bahçelerini cıvıl cıvıl hale getirdiğimiz zaman dijital bağımlılıkla mücadele etmiş olacağız (2)
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        ALEVALATLI EĞİTİM VE SANAT MERKEZİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Alev Alatlı Eğitim ve Sanat Merkezi'nin açılışına katıldı. Törene Bakan Tekin'in yanı sıra, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı. Türkiye'nin önemli bir değerini kaybettiğini aktaran Tekin, "Alev Alatlı'nın kaybı, benim açımdan iki tür önemli. Birisi, herkesin söylediği gibi Türkiye önemli bir değerini kaybetti. İkincisiyse bir dostumu, bir büyüğümü kaybettim. Sadece benimle ilgili özel bir hukuku var sanıyordum; meğer herkesle varmış. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Batı'yla ilgili doğru değerlendirmeleri yaptı' derken; aslında Alev hoca metinlerinde, Batı'nın kendine ait kimliğini inşa eden referansların neler olduğunu anlatmıştır. Şöyle bir eksiklik vardı, bize yön veren metinde, bizi biz yapan değer ne; buna bakmak lazım, bunu görmek lazım. Mesela Yusuf Has Hacip'i edebiyatçıların elinden kurtarmak lazım, Yunus Emre'yi ilahiyatçıların elinden kurtarmak lazım, Nasrettin hocayı karikatüristlerin, fıkracıların elinden kurtarmak lazım. Bahsettiğimiz kişiler aslında bizi biz yapan önemli referanslar. Yusuf Has Hacip'i, Machiavelli ile kıyaslamam. İkisi de hükümdarlara danışmanlık yapmış. Yunus Emre'yi eski Roma siyaset düşüncesine yön veren August ile kıyaslamak mümkün değil. Çok daha derin felsefi metinler. Ama onlar kendilerine referans olarak aldıkları kişileri dini ya da edebi alana sıkıştırmamışlar. Toplumun tamamına sirayet eden kişiler olarak tanımlamışlar. Hacı Bayram Veli'yi niye sadece bir ilahiyatçı olarak kabul edelim, neden döneminin ekonomik, sosyokültürel yapısına, siyasi, idari yapısına yön veren kişiler olarak kabul etmeyelim konularında tartışmıştık" dedi. Tekin, konuşmasının ardından törene katılanlar ile kurdele keserek merkezin açılışı gerçekleştirildi

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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