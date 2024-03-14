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        Gaziantep'te "yapay zekanın geleceği" konferansı düzenlendi

        Gaziantep'te "yapay zekanın geleceği" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 15:28 Güncelleme: 14.03.2024 - 15:32
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        Gaziantep'te "yapay zekanın geleceği" konferansı düzenlendi
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        Gaziantep'te "yapay zekanın geleceği" konferansı düzenlendi.

        Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde düzenlenen konferansa öğrenciler katıldı.

        Programda konuşan Prof. Dr. Şadi Evren Şeker, yapay zekanın gelecek nesillere nasıl aktarılması gerektiğini belirtti.

        Öğrencilere tavsiyede bulunan Şeker, bilimsel çalışmalardan da bahsetti.

        Program daha sonra soru cevap şeklinde devam etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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