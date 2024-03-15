Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülke tarihindeki en yüksek tutarlı Euro ihracının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üç yıl aradan sonra ihraç ettiğimiz 2 milyar tutarındaki ilk Euro tahvilimizin spreadi 2017’den beri en düşük seviyede gerçekleşti. Beş kattan fazla talep gelen işlemimiz, bu sene yatırım yapılabilir nota sahip ülke ihraçları dışında gerçekleşen ilk Euro ihracı oldu" dedi.

Ülke tarihimizdeki en yüksek tutarlı avro ihracımızı dün başarıyla tamamladık.



Üç yıl aradan sonra ihraç ettiğimiz 2 milyar tutarındaki ilk avro tahvilimizin spreadi 2017’den beri en düşük seviyede gerçekleşti.



Beş kattan fazla talep gelen işlemimiz, bu sene yatırım… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 15, 2024

Bu ihracın Türkiye'ye olan güvenin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, "Bu başarılı ihraç uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güveninin, programımıza duyulan inancın açık bir göstergesidir" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçim dönemindeki spekülatif söylemlerin hedefleri etkilemeyeceğini de belirterek, "Yerel seçim sürecinde kısa vadeli beklentiler ile oluşturulan spekülatif söylemler ve pozisyonlar programımızın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecek" ifadelerini kullandı.