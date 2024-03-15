İslahiye'de iftar yemeklerini depremzede kadınlar hazırlıyor

İslahiye Belediyesi desteğinde depremzede kadınlardan oluşan İslahiye Yesemek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar ramazan ayı boyunca 6 bin kişilik iftar yemeği hazırlıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen İslahiye ilçesinde, İslahiye Yesemek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından hazırlanan yemekler, ilçenin çeşitli noktalarında kurulan 16 iftar çadırlarında halka ikram ediliyor.

Kooperatif Müdürü Mehmet Veriralmaz, yaptığı açıklamada, yaşanan yüzyılın afetinin ardından, belediye olarak vatandaşa hizmet için çalıştıklarını belirterek, kadınlar tarafından hazırlanan yemeklerin iftar çadırında vatandaşlara ikram edildiğini söyledi. ​​​​​​​