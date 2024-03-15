ABD TikTok'u satın almak için harekete geçti
ABD'de sosyal medya hesabı TikTok'un "ulusal güvenlik için sorun oluşturduğu" yasaklanmasının önünü açacak yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından TikTok'un satın alınması için de harekete geçildi. Eski ABD Hazine Bakanı, TikTok'u satın almak için bir yatırımcı grubu kuracağını bildirdi
Eski ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ülkede "ulusal güvenlikle ilgili sorun oluşturduğu" iddiasıyla yasaklanma tehdidiyle karşı karşıya olan TikTok'u satın almak için bir yatırımcı grubu kuracağını bildirdi.
"TIKTOK'U SATIN ALMAK İÇİN BİR GRUP OLUŞTURACAĞIM"
Mnuchin, CNBC televizyonuna verdiği röportajda, Temsilciler Meclisinde kabul edilerek Senatoya gönderilen "Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası" başlıklı tasarının geçmesi ve TikTok'un satılması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.
TikTok'u satın almak için bir grup oluşturacağını söyleyen Mnuchin, "Bunun ABD'li işletmelere ait olması gerekir. Çinlilerin bir ABD şirketinin Çin'de böyle bir şeye sahip olmasına asla izin vermesi mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.
Mnuchin, böyle bir anlaşmada diğer yatırımcıların kim olacağını belirtmezken, Google ve Meta gibi ABD'li teknoloji devlerinin, antitröst sorunları oluşturabileceği için satın alma grubuna dahil olmayacağını dile getirdi.
Uygulamayı kullanıcıların sevdiğini ve kapatılmaması gerektiğini savunan Mnuchin, "Uygulamanın ABD'de yeniden oluşturulması gerekiyor. Bizim teknolojimiz olması gerekiyor. Çinlilerin kontrolünde olmamalı. Umarım Çin'in teknoloji transferi olmadan satılmasına izin vereceği bir çözüm bulabiliriz." diye konuştu.
TİKTOK YA YASAKLANACAK YA SATILACAK
ABD Temsilciler Meclisi, 13 Mart'ta yaptığı oylamada "Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası" başlıklı tasarıyı büyük çoğunlukla kabul ederek onay için ABD Senatosu'na göndermişti.
ABD Başkanı Joe Biden, Senato'nun onaylaması halinde yasayı imzalayarak yürürlüğe sokacağını bildirmişti.
"Ulusal güvenlikle ilgili sorun oluşturduğu" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasının önünü açan tasarının yasalaşması halinde ana ortak konumundaki Çin ByteDance firması, platformu devretmek zorunda kalacak. Aksi takdirde TikTok'un ABD'deki internet uygulama mağazalarından 5 ay süreyle veya tamamen çıkarılması öngörülüyor.
Cumhuriyetçiler ve Demokratların ortak oylarıyla kabul edilen tasarıya destek verenler, Pekin merkezli ByteDance firmasının TikTok aracılığıyla elde ettiği Amerikan vatandaşlarına ait bilgilerin Çin yönetimine iletildiğini savunuyor.
Tasarıya karşı çıkan Kongre üyeleri, TikTok'un veri toplayıp Çin'e ilettiği iddiasının ispata muhtaç olduğunu ve uygulamanın yasaklanmasının "ifade özgürlüğünü" kısıtlama anlamına gelebileceğini belirtiyor.
TikTok yönetimi ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve ABD'de diğer sosyal medya platformları gibi tamamen Amerikan yasalarına göre çalıştıklarını iddia ediyor.
ÇİN'DEN ABD'YE TEPKİ
Çin, ABD Temsilciler Meclisi'nin, Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu sosyal medya uygulaması TikTok'un ülkede yasaklanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul etmesine tepki gösterdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında tasarının adil rekabet ve uluslararası ticaret kurallarının karşısında yer aldığını söyledi.
"Ulusal güvenlik" gerekçesi, başka ülkelerin rekabetçi şirketlerini aşağı çekmek için kullanıldığında eşitlik ve adaletten söz edilemeyeceğini ifade eden Sözcü Vang, "Başkalarının elindeki iyi şeyleri kapmak için her yöntemi deneyen bu tutum, düpedüz soyguncu mantığıdır." dedi.
Vang, TikTok vakasının ABD'nin "kurallar" ve "düzen" dediği şeyin kendisinden başkasına hizmet etmediğini bütün dünyaya bir kez daha açıkça gösterdiğini savunarak, "ABD, TikTok'un ulusal güvenliğini tehdit ettiğine dair hiçbir kanıt bulunmamasına rağmen ulusal güvenlik kavramını suiistimal ederek devlet gücünü bu şirketi baskı altına almak için kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.
YouTube, Facebook ve Instagram gibi ABD'li şirketlerin sosyal medya hizmetlerinin Çin'de yasak olduğunun hatırlatılması üzerine Vang, "Biz yabancı platformların ve hizmetlerin kanunlara ve düzenlemelere uydukları sürece Çin pazarında faaliyet göstermesine izin veriyoruz. Bu, ABD'nin TikTok konusu ele alışından tamamen farklı. ABD'nin tutumu, açıkça zorbalık ve soyguncu mantığı." diye konuştu.
Vang, TikTok'un Çin'in Ulusal Güvenlik Yasası uyarınca Çin hükümetinin talebi halinde veri paylaşma zorunluluğu bulunduğu, ABD'li kanun koyucuların bundan endişe duyduğu tezine de, "Çin hükümeti veri mahremiyeti ve güvenliğine büyük önem vermektedir. Bireylerden ve işletmelerden, ülkelerin ulusal yasalarına aykırı olarak Çin hükümeti için veri toplamasını veya sağlamasını hiçbir zaman istemedik ve istemeyeceğiz." ifadesiyle karşılık verdi.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.