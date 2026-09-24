Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 9 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yapan şüpheli ifade verecek
Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu'nun ölümünden 9 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı belirlenen hükümlü G.E.'nin soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi
Giriş: 24 Eylül 2026 - 15:53 Güncelleme:
Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünden 9 gün sonra Adli Tıp Kurumu'na girerek hırsızlık yapan hükümlü G.E'nin, şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "2937 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
Kozinoğlu'nun 13 Kasım 2011'deki ölümünden 9 gün sonra 22 Kasım 2011'de Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı belirlenen, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü G.E'nin soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ