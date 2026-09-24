Fon soruşturmasında 2 özel jet ve lüks yata el konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen 2 özel jet ile Pusula patronu Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen lüks yata el konuldu. El konulan araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 8 milyon TL olduğu değerlendiriliyor.
Giriş: 24 Eylül 2026 - 18:13 Güncelleme:
SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,https://x.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ