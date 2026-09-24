Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin vize vermemesi nedeniyle canlı bağlantıyla BM Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Abbas'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Topraklarımıza İsrail saldırıları düzenlenirken BM'ye konuşuyorum.

Daha ne kadar süre bazı ülkeler İsrail'e sessiz kalacak ve onlara silah vermeye devam edecek? İki devletli çözümü gerçekleştirmek için ne yapacaklar?

Bu iki devletli çözüm, güveni temin ediyor. İki devletli çözüm barışı garanti altına alıyor. BM'yi uyarıyorum: Bir Nekbe'ye daha izin vermeyin.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in yaptığı katliamlar hala hayatları çalmaya devam ediyor. Bölgede daha geniş bir dini çatışma başlatmadan bu saldırılar sona ermeli.

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Filistin halkı kendi topraklarında yok ediliyor. İsrail'in yerleşimci planı Batı Şeria'yı Filistin'den ayırmaktır.

Artık fonlarımızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Halkımıza ve kurumlarımıza yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep ediyoruz. Uluslararası Barış Konferansı'nın yapılmasından bir yıl sonra söylüyorum ki biz taahhütlerimizi yerine getirdik. Saydamlığı artırdık, hukukun üstünlüğünü temin ettik. Sosyal refah sistemlerini yerine getirdik."

Ayrıntılar geliyor...