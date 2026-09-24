"VLAHOVIC KALİBRESİNDE KİMSE YOKTU"

Vlahovic'in Floransa’da geçirdiği o 6 ay inanılmazdı, 20 maçta 20 gol attı. O yıl, iyi bir performans sergilemiş olsak da, o ayrılmasaydı daha fazlasını başarabileceğimize inanıyorum. Sonraki yıllarda da değerli forvetlerim oldu ancak onun kalibresinde kimse yoktu. Her neyse, Fiorentina ve Bologna’da geçirdiğim 5 yıl boyunca çok büyük bir iş çıkarıldığını ve önemli hedeflere ulaşıldığını düşünüyorum. Bologna ile bir İtalya Kupası kaldırdım, bu tarihi bir olaydı. Ancak bunun nedeni 50 yıldır kupa kazanamamış olmamızdan ziyade, birinci sınıf bir takım olmamızdı. Kısacası, Vlahovic gibi bir oyuncu olmasa da yine de olumlu şeyler başardık. Castro, Jovic, Cabral, Piatek, Dallinga gibi oyuncuların hepsi mükemmeldi ancak Floransa’daki Dusan farklı bir şey gösterdi.