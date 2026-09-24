Vincenzo Italiano'dan flaş Galatasaray itirafı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, milli maçlar nedeniyle verilen arada ülkesinin basınına konuştu. İtalyan teknik adam siyah-beyazlılardaki sürecine ve Türkiye'deki futbol atmosferine dair birçok konuda önemli açıklamalarda bulunurken, Galatasaray konusunda da bir itiraf geldi.
Milli maçlar nedeniyle verilen arada
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, ülkesinin basınından Corriere dello Sport'a konuştu.
"TÜRKİYE'DE ORTAM OLAĞANÜSTÜ"
Türkiye'de ortam olağanüstü. Stadyumlar yeni, üstleri kapalı, çok büyük ve büyük bir tutkuyla dolu. Bana İtalya'da insanların bütün hafta sonundaki maçı beklediği 80'li ve 90'lı yılların futbolunu hatırlatıyor. Burada inanılmaz bir coşku var. Üstelik bu sadece büyük takımların taraftarlarında değil, her yerde böyle.
"İNANILMAZ BİR CEHENNEM ORTAMI VARDI"
Son olarak ligin yeni takımlarından Amed'e deplasmana gittik. Orada 40 bin kişi vardı. İnanılmaz bir cehennem ortamı vardı. Çocukken İtalya'daki stadyumların tamamen dolu olduğu dönemlerdeki atmosferin aynısını burada yaşıyorum. Sanki o duyguları yeniden hissediyorum. Burada başkanlar dahil herkesin en iyi olma konusunda büyük bir isteği var. Her gün ayrı bir mücadele yaşanıyor. Gerçekten çok şaşırdım. Belki bu lig Avrupa'nı en büyük beş liginden daha düşük seviyede ancak kaliteli bir lig ve gelişmeye devam ediyor. Çünkü buraya sürekli kaliteli futbolcular ve yabancı teknik direktörler geliyor.
"BEN BİLE BUNU BEKLEMİYORDUM"
Kamp döneminde kadronun dörtte üçü genç oyunculardan oluşuyordu. Bir yeniden yapılanma sürecinin içindeydik. Ardından Dünya Kupası nedeniyle birçok oyuncu takıma çok geç katıldı. Avrupa Ligi ön elemesinde, geçen sezon turnuvanın sürprizlerinden biri olan Midtjylland ile karşılaşacağımız için endişeliydik. Hazır olmadığımızı düşünüyorduk ancak onları iki maçta da yendik. Sonrasında yolumuza devam ettik, kadroyu tamamladık, millî oyuncular geri döndü, Vlahovic geldi. Bugün geldiğimiz noktada, başlangıçtaki şartlar düşünüldüğünde Beşiktaş şaşırtıcı bir seviyede. Ben bile bunu beklemiyordum.
"SALİH ÖZCAN, ROMA'DAKİ DE ROSSI GİBİ"
Farklı sistemleri dönüşümlü olarak kullanıyoruz. Salih Özcan sayesinde hem tek ön liberoyla hem de çift ön liberoyla oynayabiliyorum. Olaitan'ı da kullanabiliyorum. Beninli, çok ilginç bir genç oyuncu. Salih sahadayken sistem 4-3-3 gibi görünüyor çünkü savunma hattının içine giren bir oyuncu. Roma'daki eski De Rossi gibi.
"BİRÇOK ŞEYİ BÜYÜK ÖLÇÜDE DEĞİŞTİRDİK"
Her yıl oyun anlayışıma yeni şeyler ekledim, bazı şeyleri de çıkardım. Dışarıdan bakıldığında hep aynı şekilde oynuyormuşum gibi görünebilir çünkü benim futbolumda agresiflik her zaman önemli bir yer tutuyor. Kaliteli ve futbol zekâsı yüksek oyunculara karşı oynarken üzerlerine gitmez, onlara zaman ve alan bırakırsanız çok zorlanırsınız. Bu anlayıştan hiç vazgeçmediğim için aynı futbolu oynattığım düşünülebilir. Ancak daha fazla pas yapan, daha dikine oynayan ya da rakibini bekleyen takımlarım da oldu. Trapani'de teknik direktörlüğe başladığım günden bu yana hem ben hem de ekibim, çalışma yöntemimizi ve birçok şeyi büyük ölçüde değiştirdik.
"KULÜPLERİN HAKEMLERE KARŞI SERT TAVRI VAR"
İşin arka planındaki tüm detayları bilmiyorum ancak Türkiye'de kulüplerin hakemlere karşı çok sert bir tavrı olduğunu görüyorum. Zaten hakemleri koordine etmesi için Anthony Taylor'ı göreve getirdiler. Alanyaspor maçında da çok tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Rakip takımın bir oyuncusu Trossard'a yumruk attı ancak ne hakem ne de VAR müdahale etti. Bunun üzerine başkan çok sinirlendi.
"DUSAN'I TAM KAPASİTESİNE ULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Beşiktaş ile sözleşmeyi imzaladığım gün Dusan Vlahovic'le konuştum. Durumunu anlamak için görüştüm, zira o sırada Juve’den ayrılmak üzereydi. Önemli kulüplerle çok sayıda teması vardı. Bana, bu görüşmelerin bir sonuca varmaması hâlinde tekrar görüşeceğimizi söyledi. Kulüp de onu transfer etmeye çalışmak konusunda benimle hemfikirdi. Sonunda, hâlâ büyük değeri ve parlak bir geleceği olan 26 yaşındaki bir oyuncuyu kadromuza kattık. Formuna kavuşursa, birkaç yıl önceki Vlahovic'e geri dönebilir. Şu ana kadar ligde 4 maçta 5 gol attı, onu tam kapasitesine ulaştırmaya çalışıyoruz. Dusan, Avrupa futboluna hâlâ çok şey katabilir, çok genç.
"VLAHOVIC KALİBRESİNDE KİMSE YOKTU"
Vlahovic'in Floransa’da geçirdiği o 6 ay inanılmazdı, 20 maçta 20 gol attı. O yıl, iyi bir performans sergilemiş olsak da, o ayrılmasaydı daha fazlasını başarabileceğimize inanıyorum. Sonraki yıllarda da değerli forvetlerim oldu ancak onun kalibresinde kimse yoktu. Her neyse, Fiorentina ve Bologna’da geçirdiğim 5 yıl boyunca çok büyük bir iş çıkarıldığını ve önemli hedeflere ulaşıldığını düşünüyorum. Bologna ile bir İtalya Kupası kaldırdım, bu tarihi bir olaydı. Ancak bunun nedeni 50 yıldır kupa kazanamamış olmamızdan ziyade, birinci sınıf bir takım olmamızdı. Kısacası, Vlahovic gibi bir oyuncu olmasa da yine de olumlu şeyler başardık. Castro, Jovic, Cabral, Piatek, Dallinga gibi oyuncuların hepsi mükemmeldi ancak Floransa’daki Dusan farklı bir şey gösterdi.
"MIRETTI'Yİ ÇOK İSTEDİM"
Miretti'yi çok istedim, çünkü burada dört U23 oyuncusu gerekiyor ve Fabio’nun Serie A’da 100 maçı var. Bu kadroyu tamamlamamız gerekiyordu ve ben bu transfer için çok ısrar ettim: Çok yetenekli bir oyuncu, Juventus’ta biraz kenarda kalmıştı ve biz de bu fırsatı değerlendirdik. Orta sahada birçok pozisyonda oynayabilir. Geçen akşam beni şaşırttı, muhteşem bir maç çıkardı.
"LUCUMI'Yİ TRANSFER ETMEYİ DÜŞÜNMÜŞTÜK"
Lucumi'yi transfer etmeyi düşünmüştük ancak Jhon’a çok iyi teklifler geldiği için bu fikri rafa kaldırdık. Mevcut kadromuzu koruduk ve genç bir oyuncu ekledik.
"BEŞİKTAŞ ÖNEMLİ BİR PROJE TEKLİF ETTİ"
Avrupa’daki bazı takımlarla önemli görüşmeler yaptım. Benfica yöneticileriyle çok güzel bir sohbet ettim; yurtdışında çalışmaya pek sıcak bakmadığım için, bu görüşme zihnimi biraz açtı. Birkaç gün sonra Beşiktaş beni aradı ve önemli bir proje teklif etti. Ve birkaç ay öncesine kadar asla atılmayı düşünmediğim bu macerayı denemeye karar verdim: İtalya’da kalıp büyük başarılara imza atmak isterdim. Ama işler farklı gelişti.
"NJIE ÖNERİLDİ, POKU TERCİH EDİLDİ"
Beşiktaş bana Njie'yi de önermişti. Sonunda Poku tercih edildi. Njie de çok iyi bir gelecek vadeden oyuncu. Önümüzdeki yıllarda çok iyi işler yapacaktır. Fiorentina da yine iyi bir transfer yaptı.
"BARCELONA'DAN ÇOK ETKİLENİYORUM"
Uzun yıllardır Barcelona'dan çok etkileniyorum. Çalışma yöntemi, futbol felsefesi ve oyuna bakışları gerçekten özel. Burada belirli bir teknik direktörden değil, doğrudan kulübün futbol anlayışından bahsediyorum. Barcelona beni büyülüyor. Teknik direktör kim olursa olsun, aynı hücumcu futbol anlayışını sürdürüyorlar. Ortaya koydukları oyun gerçekten etkileyici. Ben de zaman zaman onlardan bazı şeyler almaya çalışıyorum ancak bu zihniyeti kopyalayıp başka bir takıma uygulamak kolay değil.
"BEŞİKTAŞ BENDEN ŞAMPİYONLUK İSTEMEDİ"
Beşiktaş bana dört hedef verdi. Birincisi, Avrupa Ligi lig aşamasına kalmaktı ve bunu başardık. İkincisi, üst sıralardaki takımların hemen arkasında yer almak. Üçüncüsü, bir oyun kimliği oluşturmak. Dördüncüsü ise geleceği olan bir oyuncu grubu yaratmak. Benden şampiyonluk istemediler. Ancak zirveden kopmamamız gerekiyor. Gelecek sezon daha fazlasını başarmayı deneyebiliriz. Burada yıllardır sürekli Galatasaray kazanıyor ve herkes bu hegemonyayı kırmak istiyor.
"TÜRKİYE'DEKİ YABANCI KURALINI DOĞRU BULUYORUM"
Beşiktaş'ta bu konuyu konuştuğum Alman bir yönetici var. Bana, 'İtalya'da 18 yaşındaki bir oyuncuyu çok genç görüyorsunuz ve onu bozacağınızı düşünüyorsunuz. Ancak başka ülkelerde böyle değil. Genç oyunculara sabrediliyor, yaptıkları hatalar ve tecrübesizlikleri kabul ediliyor. Siz genç oyuncular konusunda yeterince cesur değilsiniz' dedi. Bence çok doğru söylüyor. Beşiktaş'ta 2006 doğumlu İlhan Fakılı var. Fransa 2. liginden geldi ve oradaki seviye çok yüksek değil. Montella beni arayıp, 'Bu oyuncuyu beğeniyorum' dedi ve ardından onu millî takıma çağırdı. Bu, benim için çok duygusal bir andı. İlhan gerçekten çok hızlı gelişiyor. Ayrıca Türkiye'deki yabancı kuralını da doğru buluyorum. Kadroda en fazla 10 tane 23 yaş üstü ve 4 tane 23 yaş altı yabancı oyuncu bulunabiliyor. Geri kalan oyuncuların Türk olması gerekiyor. Böyle bir sisteme uymak zorunda kaldığınızda yerli oyuncuların gelişimi de hızlanıyor.