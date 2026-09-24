Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'den Gazze’ye, F-35 sürecinden Terörsüz Türkiye’ye kadar önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York’ta Türkevi’nde gazetecilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun temaslarla geçen ziyaretin ardından yaptığı söyleşide, Türkiye’nin dış politika gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

BM REFORMU ÇAĞRISI: “DAHA ADİL BİR SİSTEM GEREKİYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in mevcut yapısının reforma ihtiyaç duyduğunu belirterek, küresel sistemde daha adil bir temsil mekanizmasının kurulması gerektiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 190’dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin veto yetkisiyle sınırlandırıldığı bir Birleşmiş Milletler yapısından söz edildiğini ifade etti.

Bu yapının küresel istikrarı ve huzuru koruma konusunda yetersiz kaldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, meselenin yalnızca Türkiye’nin daha fazla söz sahibi olması olmadığını, Afrika, Asya, Latin Amerika, İslam dünyası, Avrupa ve diğer bölgelerin kendi iradeleriyle küresel sistemde hakkaniyetli biçimde temsil edilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, veto mekanizmasının kaldırılması ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun daha güçlü hale getirilmesi gerektiğini belirterek, “Dünyanın sorunlarına 5 üye değil, bütün üyeler çözüm sunsun ve kararlar alsın” değerlendirmesinde bulundu.

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“TARİHİN DOĞRU TARAFINDA DURDUK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsündeki mesajlarının yıllar içinde değişmediğini belirterek, Türkiye’nin adalet vurgusunu sürdürdüğünü ifade etti.

Suriye, Irak, Ukrayna-Rusya Savaşı, Afrika, Myanmar ve Gazze’de yaşanan gelişmelerin daha önce yapılan uyarıları doğruladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası sistemde reform yapılması halinde birçok çatışmanın önlenebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim meselemiz hiçbir ülkeye karşı olmak değildir. Bizim meselemiz adaletsizliğe karşı olmaktır” ifadelerini kullanarak, Türkiye’nin geçmişten bugüne aynı çizgide durduğunu söyledi.

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HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN DİYALOG MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin yalnızca İran ile ABD arasındaki bir mesele olmadığını belirtti.

Hürmüz Boğazı’nın gemi trafiğine kapatılmasına karşı olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyrüsefer serbestisinin korunmasının önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki gerilimin Avrupa’yı, Asya’yı, enerji piyasalarını ve küresel ticareti doğrudan etkilediğini belirterek, sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

KARADENİZ TAHIL KORİDORU İÇİN YENİ ADIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz’de güvenliğin sağlanmasının hem Türkiye hem de bölge açısından önemli olduğunu söyledi.

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Karadeniz’in savaşın bir cephesi olmaması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticari gemilere yönelik saldırıları kabul etmediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden tahıl koridorunun kurulması için diplomatik girişimlerin artırıldığını belirterek, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de konuyu görüştüğünü söyledi.

GAZZE İÇİN “KALICI BARIŞ” VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, bölgede kalıcı barışın sağlanması için ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Filistinlilerin kendi topraklarında onurlu bir geleceğe sahip olması gerektiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de akan kanın durdurulması gerektiğini belirterek, barış planı çerçevesinde oluşan iradenin önemli olduğunu ifade etti.

Gazze’de kalıcı barış, huzur ve istikrar için birçok tarafın çözüm yönünde adımlar attığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğünü ve barış sürecini olumsuz etkilediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumun Gazze konusunda daha etkin rol alması gerektiğini belirterek, yalnızca savaşın durmasının yeterli olmadığını, çatışmaların yeniden başlamasını engelleyecek mekanizmaların kurulması, Gazze’nin yeniden imarı ve Filistinlilerin siyasi geleceğinin güvence altına alınması gerektiğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki insani durumun dünya kamuoyunun ortak vicdanını ilgilendiren bir mesele olduğunu belirterek, bölgede yaşananların uzun süredir devam ettiğine dikkat çekti.

F-35 SÜRECİ VE YERLİ SAVUNMA SANAYİİ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin F-35 programına dönüş sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bu konuyu NATO Zirvesi’nde de görüştüklerini belirterek, Türkiye’nin F-35 programına dönüşü konusunda olumlu bir irade ortaya koyulduğunu söyledi.

Bu iradenin somut adımlara dönüşmesini beklediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasların sürdüğünü ve sonuç alınacağına inandığını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin öncelikleri arasında yerli savunma sanayiinin geliştirilmesinin bulunduğunu belirterek, KAAN başta olmak üzere yerli savaş uçağı, hava savunma sistemleri ve savunma sanayii kabiliyetlerinin artırılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca İngiltere ile Eurofighter konusunda da görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ ADIM ADIM İLERLİYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Sürecin günübirlik bir mesele olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun Türkiye’nin yaklaşık yarım asırlık bir sorundan kurtulması anlamına geldiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yasal çerçeveyi oluşturduğunu, ilgili mekanizmaların kurulduğunu ve kurumların sahada gerekli çalışmaları yürüttüğünü ifade etti.

Örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin nasıl takip ve teyit edileceğinin belli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin birlik ve beraberlik içerisinde terör sorununu sona erdirmeyi hedeflediğini belirterek, sürecin ilerlediğini ve herhangi bir sorun bulunmadığını ifade etti.

IRAK İLE YENİ DÖNEM VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ile ilişkilerde yeni bir döneme girildiğini belirterek, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi’nin Ankara ziyaretine değinerek, iki ülke ilişkilerinin olumlu bir seyir izlediğini ifade etti.

PKK’nın uzun süredir bulunduğu Sincar bölgesindeki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak hükümetinin bölgede otoritesini güçlendireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Irak arasında artık terör başlıklarının değil; Kalkınma Yolu Projesi, ticaret, istikrar ve refah konularının daha fazla konuşulması gerektiğini belirtti.

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’daki seçim süreci ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’ın iç siyasetiyle ilgilenmediklerini belirterek, Türkiye’nin önceliğinin kendi hakları, güvenliği ve Ege ile Doğu Akdeniz’de barışın korunması olduğunu söyledi.

Türkiye’nin Yunanistan’ın düşmanı değil, komşusu ve NATO müttefiki olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin seçim malzemesi yapılmayacak kadar önemli olduğunu kaydetti.

COP31 İÇİN ANTALYA MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı COP31 zirvesine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele konusunda yol haritasını ortaya koyacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da gerçekleştirilecek zirvenin önemli bir platform olacağını ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmekte olan ülkelerin iklim finansmanı konusundaki beklentilerinin de ele alınacağını belirterek, iklim değişikliğiyle mücadelenin artık söz değil, icraat gerektirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da düzenlenecek COP31 zirvesinin iklim mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olacağına inandığını ifade etti.