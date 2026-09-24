Dusan Vlahovic, Serenay Sarıkaya'yı beğendi
Beşiktaş forması giyen Sırp futbolcu Dusan Vlahovic'in, oyuncu Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyada aylar önce yayımladığı bir fotoğrafa bıraktığı beğeni dikkatli gözlerden kaçmadı
Giriş: 24 Eylül 2026 - 08:22 Güncelleme:
1
Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, bu kez yeşil sahalardaki performansıyla değil, sosyal medyadaki dikkat çeken bir hamlesiyle adından söz ettirdi.
2
Sırp futbolcunun, Serenay Sarıkaya'nın sosyal medya hesabında geriye dönerek 5 Mart tarihinde paylaştığı bir fotoğrafı beğendiği fark edildi.
3
Yaklaşık altı buçuk ay önceki bir paylaşıma bırakılan bu beğeni, sosyal medya kullanıcılarının radarına takıldı.