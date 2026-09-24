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        Haberler Magazin Dusan Vlahovic, Serenay Sarıkaya'yı beğendi

        Dusan Vlahovic, Serenay Sarıkaya'yı beğendi

        Beşiktaş forması giyen Sırp futbolcu Dusan Vlahovic'in, oyuncu Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyada aylar önce yayımladığı bir fotoğrafa bıraktığı beğeni dikkatli gözlerden kaçmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 08:22 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, bu kez yeşil sahalardaki performansıyla değil, sosyal medyadaki dikkat çeken bir hamlesiyle adından söz ettirdi.

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        Sırp futbolcunun, Serenay Sarıkaya'nın sosyal medya hesabında geriye dönerek 5 Mart tarihinde paylaştığı bir fotoğrafı beğendiği fark edildi.

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        Yaklaşık altı buçuk ay önceki bir paylaşıma bırakılan bu beğeni, sosyal medya kullanıcılarının radarına takıldı.

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        Kısa sürede fark edilen detay, sosyal medyada "stalk yaparken yakalandı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

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        Siyah-beyazlılar, Juventus'tan transfer ettiği 26 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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