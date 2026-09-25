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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Uzaktan çalışma yönetmeliğinde değişiklik

        Uzaktan çalışma yönetmeliğinde değişiklik

        Uzaktan çalışma kapsamında işin bir bölümünün iş yerinde, bir bölümünün ise uzaktan yürütülmesine yönelik düzenleme yapıldı. Yeni düzenleme, 25 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 02:00 Güncelleme:
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        Uzaktan çalışma yönetmeliğinde değişiklik

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

        Düzenlemeyle, Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesine yeni bir fıkra eklendi. Buna göre, işin uzaktan çalışmayla yerine getirilebilen bir bölümünün iş yerinde, diğer bir bölümünün ise uzaktan çalışma yöntemiyle yürütülmesi kararlaştırılabilecek.

        Bu durumda çalışanın iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.

        Yönetmeliğin 2'nci maddesi uyarınca düzenleme, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi. Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sorumlu olacak.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Uzaktan çalışma yönetmeliği
        #Resmi Gazete
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