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        Haberler Dünyadan Cindy Crawford'ın oğlu Presley Gerber'in ölümüne dair şüpheler

        Cindy Crawford'ın oğlu Presley Gerber'in ölümüne dair şüpheler

        Cindy Crawford ve Rande Gerber'in 27 yaşında hayatını kaybeden oğlu Presley Gerber, geride pek çok soru işareti bıraktı. Aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybettiği düşünülen gencin son günlerine dair detaylar ortaya çıkarken, rehabilitasyon merkezinde nasıl öldüğü merak konusu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 12:11 Güncelleme:
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        Ölümüne dair şüpheler gündemde

        1990'lı yılların ünlü süper modeli Cindy Crawford ve iş insanı eşi Rande Gerber'in tek oğlu Presley Gerber, 20 Eylül'de, henüz 27 yaşındayken hayatını kaybetti. Bu trajik ölümün ardından bağımlılıkla mücadele eden Presley'nin son zamanlardaki durumu hakkındaki detaylar ortaya çıkmaya başladı.

        Presley, bu yılın başlarında sosyal medya videolarında içtenlikle konuşarak, yıllarca süren uyuşturucu bağımlılığının ardından "Kendimi yeniden bulmaya başladım" itirafında bulunmuştu.

        Ancak Presley için işler son dönemde tersine dönmeye başlamış gibi görünüyordu.

        REHABİLİTASYONA GİRMESİNDEN SAATLER SONRA ÖLDÜ

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        Son üç ayda yavaş yavaş kontrolünü kaybeden gencin bağımlılık konusunda daha da kötü bir sarmala girdiği ve bu sürecin onu, ani ölüme götürdüğü öğrenildi.

        Daily Mail'e konuşan, Cindy Crawford'a yakın bir kaynağa göre, Presley son zamanlarda çok zayıf, çökük görünüyordu ve bazen mantıklı konuşmakta zorlanıyordu.

        Özellikle hayatının son ayında işler çok kötüye gidince, cumartesi günü Santa Monica'da bir rehabilitasyon merkezine yattı ve sadece saatler sonra aşırı dozdan hayatını kaybetti.

        "ZAYIF VE ÇÖKÜK HALDEYDİ"

        "Presley rehabilitasyona gitmeden önce uyuşturucu kullanıyordu. Bu yüzden rehabilitasyona girdi, çünkü bu alışkanlığından kurtulamıyordu" diyen kaynak, "Hastaneye yatırılmadan önce çok kötü görünüyordu. Gerçekten zayıf ve solgundu, yüzü çökmüş gibiydi ve ölümünden önceki haftalarda depresyondaydı. Ayrıca gergin ve zaman zaman mantıksız konuşuyordu" diye ekledi.

        "Uyuşturucu bağımlısı bakışları vardı ama ne kullandığını kimse kesin olarak bilmiyordu. Uyuşturucu bağımlıları genellikle gerçeği söylemezler" diyen kaynak, "Artık eskiden olduğu gibi bir kapak çocuğu değildi" diye ekledi.

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        Presley Gerber, tıpkı 25 yaşındaki kız kardeşi Kaia Gerber gibi, annesinin izinden giderek model olmuştu.

        "AİLESİ SERVET HARCADI"

        Daha önce birçok kez rehabilitasyona giren Presley, rehabilitasyonun işe yaramadığını çok açık bir şekilde dile getiriyordu. Hatta bir defasında, rehabilitasyonun yüzde 98 başarısızlık oranına sahip olduğunu söylemişti.

        60 yaşındaki annesi Cindy Crawford ve 64 yaşındaki babası Rande Gerber, oğullarının yardım alması için çok istekliydiler.

        "Anne ve babası, uyuşturucu kullandığını bildikleri için onu rehabilitasyona gönderdiler" diyen kaynak, "Ondan vazgeçmeyeceklerdi, bu yüzden başka bir rehabilitasyon merkezini denediler, çok umutluydular. Sürekli rehabilitasyona girip çıkıyordu, onu düzeltmek için bir servet harcadılar" ifadesini kullandı.

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        "KİMSE EBEVEYNLERİNİ SUÇLAYAMAZ"

        Aileye yakın kaynak, "Onlar helikopter ebeveynler, aşırı ilgili ve her şeye hakimdiler, bu konuda hiçbir hata yapmadılar. İyileşmesi için sürekli çabaladılar. Kimse onları suçlayamaz" dedi.

        "En büyük korkuları, kötü bir ilaç karışımı alıp ölmesiydi" diyen kaynak, "Onu hayatta tutmak için mücadele ediyorlardı" diye ekledi.

        REHABİLİTASYON MERKEZİNDE NE OLDU?

        Presley Gerber'in ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Ancak aşırı doz uyşturucudan hayatını kaybettiği düşünülüyor. Şimdi akıllardaki soru, onu kurtarması gereken bir yerde, rehabilitasyon merkezinde nasıl öldüğü. Presley'nin merkeze gizlice uyuşturucu sokmuş olabileceği tahmin ediliyor.

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        #Cindy Crawford
        #uyuşturucu
        #ölüm
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