İstanbul ve birçok bölgede hafta sonundan itibaren yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşecek

Türkiye’de sonbahar etkisini artırmaya başladı. Anadolu’da gece sıcaklıkları düşerken kış havası hissedilmeye başlandı, Akdeniz ve Ege kıyılarında ise gündüzleri yaz sıcaklıkları devam ediyor.

25 Eylül Cuma günü Türkiye genelinde havanın büyük ölçüde güneşli olması beklenirken, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer yağış görülebilecek. Adana çevresinde de yerel gök gürültülü sağanak ihtimali bulunuyor.

İSTANBUL’DA HAFTA SONU YAĞIŞ İHTİMALİ ARTIYOR

26 Eylül Cumartesi günü İstanbul’da özellikle Arnavutköy çevresinde sabah ve öğle saatlerinde yağış ihtimali bulunuyor. Kuzey yönlü rüzgarların etkisiyle hissedilen sıcaklıkların 20 derecenin altında olması bekleniyor.

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İstanbul genelinde cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, kuzey ve iç kesimlerde yer yer yağmur görülebilecek.

Karadeniz kıyılarında cumartesi günü yağışların azalması, Samsun-Trabzon hattında güneşin zaman zaman yüzünü göstermesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALE DÖNÜYOR

Hafta sonunda hava sıcaklıklarının İstanbul’da 23, Ankara’da 24, İzmir’de ise 26-27 derece civarında olması bekleniyor.

Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 30-32 derece arasında seyredecek. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da ise yaz havası hafta sonu da etkisini sürdürecek.

PAZAR GÜNÜ BAZI BÖLGELERDE YAĞMUR BEKLENİYOR

27 Eylül Pazar günü İstanbul’da özellikle kuzey ilçelerde yağmur geçişleri görülebilir. Kentin birçok bölgesinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, Eminönü, Kadıköy, Maltepe, Esenyurt, Küçükçekmece ve Beylikdüzü gibi ilçelerde yağış ihtimali düşük görünüyor.

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Pazar günü Körfez-Bursa hattında kısa süreli yağışlar beklenirken, Balıkesir ve Kütahya çevrelerinde daha geniş alanlı yağmur görülebilir.

Akşam ve gece saatlerinde İstanbul Boğazı çevresi ile kuzey ilçelerde yağış ihtimali artıyor. Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde de yağmur bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN PAZARTESİ UYARISI

Pazar gecesinden pazartesiye geçişte İstanbul Anadolu Yakası ile Adapazarı arasında birkaç saatlik yağış bekleniyor.

28 Eylül Pazartesi günü İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren yeniden yağmur etkili olabilir. Yağışların özellikle kuzey ve iç kesimlerde görülmesi beklenirken, şu aşamada şehir genelinde şiddetli bir yağış öngörülmüyor.

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Uzman değerlendirmelerine göre Körfez, Adapazarı, Düzce ve Kaynaşlı hattındaki yağışlar süre ve şiddet açısından daha dikkatle takip edilmeli.

İSTANBUL’DA AFET BEKLENTİSİ YOK

Önümüzdeki günlerde Marmara ve Karadeniz’de aralıklarla yağışlı hava etkili olacak. İstanbul’da pazartesi, salı ve çarşamba günleri yağışların zaman zaman uzun sürmesi bekleniyor.

Kent genelinde şu aşamada bir afet durumunun söz konusu olmadığı belirtilirken, özellikle kuzey ilçelerde yerel su birikintileri ve kısa süreli su baskınları yaşanabileceği ifade ediliyor.

ANKARA’DA SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Başkent Ankara’da cumartesi günü az bulutlu ve güneşli hava bekleniyor. Gece sıcaklıklarının 14, gündüz sıcaklıklarının ise 23-24 derece civarında olması tahmin ediliyor.

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27 Eylül Pazar günü Ankara’da yağış ihtimali artarken, pazar gecesi ve pazartesi sabahı 8 ila 15 milimetre arasında yağmur görülebilir.

Yeni haftayla birlikte Konya, Ankara ve Çankırı çevresinde yağışlı hava etkili olabilir. İç kesimlerde sıcaklıkların 15 derece civarına düşmesi bekleniyor.

Önümüzdeki 7 günlük süreçte Karadeniz, Marmara ve yer yer İç Anadolu’da aralıklarla yağışlı hava etkisini gösterecek. Trakya, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’da ise daha çok parçalı bulutlu ve güneşli günler yaşanacak.