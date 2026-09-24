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        Haberler Magazin Levent İnanır'dan Jülide Kural'a çağrı

        Levent İnanır'dan Jülide Kural'a çağrı

        Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, dayısının tüm mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakmasının ardından vasiyetin bilinçli şekilde imzalanmadığını savundu. İnanır ayrıca, Jülide Kural'a çağrıda bulunarak, "İhtiyaç sahibi yeğenleri var. Sana yakışanı yap" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 20:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Jülide Kural'a çağrı

        26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın vasiyeti tartışma konusu olmaya devam ediyor. İnanır'ın geçtiğimiz hafta perşembe günü yapılması planlanan vasiyetinin okunması, aile fertlerinden bazılarına tebligat ulaşmadığı gerekçesiyle 17 Aralık saat 09:30'a ertelenmişti. Usta sanatçının tüm mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı öğrenilmişti.

        Sanatçının yeğeni Levent İnanır, daha önce yaptığı açıklamalarda dayısının ağır tedavi gördüğünü ve ilaçlar kullandığını belirterek irade sorunu yaşadığını ifade etmişti. Son olarak Show Haber'e konuşan Levent İnanır, iddialarını bir adım öteye taşıyarak vasiyetin bilinçli bir şekilde imzalanmadığını savundu.

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        "DAYIMIN HİÇBİR BİRİKİMİ OLDU BİTTİYE GELEMEZ"

        Levent İnanır, vasiyet sürecindeki soru işaretlerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: Niye iki şahit? Niye oldu bitti? Niye bir günlük sağlık raporu? Kadir Dayım'ın hiçbir birikimi oldu bittiye gelemez. Niye nikâh yapmadan her şeyini bırakıyor? Soru işareti değil mi bu? Hakim hanımın açıklamasına bile müsaade etmeden onlar açıkladılar. Vasiyetini bilinçli imzaladığını düşünmüyorum.

        Levent İnanır, vasiyette yer alan şahitlere ve süreçteki tarihlere dikkat çeken şu ifadeleri kullandı: O iki şahitten biri avukat Bişar Abdi Alınak, diğeri ise eski şoförü; onlarla da görüşülecek. Biraz mantıklı düşünen bir insan, 2015'te yaptığı vasiyeti 2022'de iptal edip aynı saatte yeni bir vasiyet yazarak her şeyini bırakmaz. O vasiyette sadece Jülide Hanım'a bir ev bırakıyorken, 2022'de aradan 7 yıl geçtikten sonra bu evi vermekten vazgeçiyor ve yine aynı saatte başka bir vasiyetle her şeyini bırakıyor.

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        "EN BÜYÜK HAYALLERİNDEN BİRİ FATSA'DA BİR OKUL YAPTIRMAKTI"

        Kadir İnanır'ın vefat etmeden önceki isteklerine de değinen İnanır, usta sanatçının en büyük hayallerinden birinin memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir okul yaptırmak olduğunu belirtti. Levent İnanır, "En büyük hayallerinden biri Fatsa'da bir okul yaptırmaktı. Geçen sene Kadir Dayım'la bu arsa mevzusunu, okul konularını konuşurken meğer 2022'de hazırlanan vasiyette her şeyi bırakmış. Yani burada şaibe yok mu?" sözleriyle tepki gösterdi.

        "BU AİLENİN HAKLARINI SONUNA KADAR TALEP EDECEĞİZ"

        Jülide Kural ile Kadir İnanır'ın hastane sürecinde tartışmalar yaşadığını öne süren Levent İnanır, sözlerini şöyle sürdürdü: Hastanede tartıştıklarını çok gördüm; hasta bakıcılar da doktorlar da gördü. Biz orada üzüntüden kahrolurken, benim şahit olduğum yalnızca benim gördüğüm olayda Jülide Kural dayımı incitmiştir. Evde yaşanılanları da ayrıca anlattılar bana. Emeği vardır elbet ama çok da yorgunluk vermiştir. Hukuk yoluna girmeden olur mu? Bu ailenin haklarını sonuna kadar talep edeceğiz. Türkiye'de bunun örneği yok.

        "İHTİYAÇ SAHİBİ YEĞENLERİ VAR"

        Haklarını sonuna kadar arayacaklarını vurgulayan Levent İnanır, Jülide Kural'a da çağrıda bulunarak, "İhtiyaç sahibi yeğenleri var. Sana gereğini yaptı Kadir Dayım. Sen de sana yakışanı yap" dedi.

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        "HUKUKSAL BİR SÜREÇ MUTLAKA YAŞANACAKTIR"

        Öte yandan, Kadir İnanır'ın Fatsa'da yaşayan abisinin oğlu Fırat İnanır da Show Haber'e yaptığı açıklamada, "Hukuksal bir süreç mutlaka yaşanacaktır. Buradaki tutumumuz zaman içerisinde varlığını gösterecektir" şeklinde konuştu.

        Levent İnanır'a bir şok daha!
        Levent İnanır'a bir şok daha! Haberi Görüntüle
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        #jülide kural
        #Levent İnanır
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