Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'a bir şok daha!
Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunacağı duruşmanın ertelenmesinin ardından, sanatçının yeğeni Levent İnanır ve eski eşi Neslihan Acar arasında başlayan gerilim devam ediyor
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın mirası, Levent İnanır ve eski eşi Neslihan Acar'ı karşı karşıya getirdi. Levent İnanır'ın "Dayımın irade sorunu vardı" sözlerine karşılık Neslihan Acar, eski eşine sert tepki göstermişti.
Acar, "Bir oyuncu olarak söylüyorum; Kadir İnanır, yolumuza ışık tutan çok kıymetli bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir. Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için teşekkür ediyoruz. Anısına saygıyla" demişti.
Acar, bu tepkisinin ardından, 14 yıl önce Levent İnanır’dan şiddet gördüğünü ve o dönemde çektiği 'şiddet' fotoğrafını kendisine göndererek, tehdit ettiğini ileri sürdü.
UZAKLAŞTIRMA KARARI
Acar'ın bugün eski eşi hakkında uzaklaştırma tedbiri kararı aldırdığı öğrenildi. Oyuncunun menajeri Özlem Ülüş, "Menajerliğini yürüttüğüm Neslihan Acar tarafından, Avukatı Şebnem Şencebe aracılığıyla gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Yürütülen hukuki süreç kapsamında, ilgili kişi hakkında mahkemece uzaklaştırma tedbiri kararı verilmiştir. Devam eden yasal sürecin sağlıklı biçimde yürütülmesi ve hukuki sürecin gereklilikleri doğrultusunda, süreç sonuçlanıncaya kadar konuya ilişkin kamuoyuna ve basın mensuplarına herhangi bir açıklama ya da yorum yapılmayacağını bildiririz. Bu süreçte söz hakkı tanıyan, gelişmeleri hassasiyetle takip eden ve desteğini esirgemeyen tüm basın mensuplarına ve kamuoyuna teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.
"BENİM ANNEM DE BABAM DA NESLİHAN'DIR"
Levent İnanır ve Neslihan Acar'ın kızı Öykü Arıca, annesine destek vererek, "Maalesef yaşadığımız kültürde kan bağının yükünden bütünüyle sıyrılmak kolay olmuyor. Benim için konu zaten kapanmıştır; tarafım da tavrım da bellidir. Benim annem de babam da Neslihan'dır; bu hep böyle oldu, böyle olacak. İşimize bakalım" demişti.
"KAFA KARIŞTIRAN DURUM VAR"
Usta oyuncunun, geçtiğimiz hafta perşembe günü vasiyetinin okunacağı dava aile fertlerinden bazılarına tebligat ulaşmadığı için 17 Aralık saat 09:30’a ertelendi. İnanır, "Dayımın irade sorunu vardı. Açıklanacak şeyin ne olduğu çok önemli değil. Ağır tedavi görüyordu. İlaçlar kullanıyordu. 2015'te verdiği verdiği vasiyetini, 2022'de değiştiriyor. Aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Kafa karıştıran durum var. 68 yaşında yeğeni var. 23 ve 25 yaşında yeğeni var. Birçoğu yetim onların... Onlar dayılarına biat ettiler. Ağabeyimin sigara içtiğini bilmez Kadir dayım böyle saygı ve biat kültürü var, bunun bir karşılığı yok mu? Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız" açıklamasını yapmıştı.
MİRASINI HAYAT ARKADAŞINA BIRAKTI
Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır, ölümünden 4 yıl önce noter huzurunda hazırlattığı vasiyetinde, tüm maddi ve manevi mirası ile telif haklarını hayat arkadaşı sanatçı Jülide Kural’a bıraktı.
İnanır ve Kural’ı avukatı Bişar Abdi Alınak, usta sanatçının, mirasının tamamını Kural’a bıraktığı vasiyetini doktor raporunun yanı sıra iki tanık huzurunda Beyoğlu 48. Noteri’nde hazırlattığını bildirdi. İnanır’ın vasiyetnamesini, "Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır" diyerek sonlandırdığı öğrenildi.