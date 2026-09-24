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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Para piyasası fonlarından yarım trilyonluk kaçış

        Para piyasası fonlarından yarım trilyonluk kaçış

        Merkez Bankası'nın yayımladığı haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre fon soruşturmasının başladığı 11-18 Eylül haftasında Para Piyasası Fonları'ndaki para miktarı 2 trilyon 135 milyar liradan 1 trilyon 679 milyar liraya indi. 456 milyar lira azalan para piyasası fonlarında bu tutarın büyük bölümünün yatırım fonlarındaki olumsuz gelişmeler kaynaklı olduğu bir bölümünün ise tasfiye kararı alınan fonlarda fon fiyatlarının belirlenememesi kaynaklı 'sıfır' olarak görülmesinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

        Giriş: 24 Eylül 2026 - 15:32 Güncelleme:
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        1 haftada 456 milyar lira eridi

        Serbest fonlardaki astronomik fiyat artışlarını dizginlemek için alınan yatırım fonları düzenleme kararlarının olumsuz etkileri rakamlarda da görünmeye başladı.

        Alınan kararların ardından bazı fonların temerrüde (müşterilerin parasını ödeyememe) düşmesi nedeniyle 131 yatırım fonuna tasfiye kararı ile el konulması vatandaşı para piyasası fonlarından kaçırmaya başladı.

        Merkez Bankası'nın bugün yayımladığı haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre fon soruşturmasının başladığı 11-18 Eylül haftasında Para Piyasası Fonları büyüklüğü 2 trilyon 135 milyar liradan 1 trilyon 679 milyar liraya indi. 456 milyar lira azalan para piyasası fonlarında bu tutarın büyük bölümünün yatırım fonlarındaki olumsuz gelişmeler kaynaklı olduğu bir bölümünün ise tasfiye kararı alınan fonlarda fon fiyatlarının belirlenememesi kaynaklı 'sıfır' olarak görülmesinden kaynaklandığı ifade ediliyor. Para piyasası fonları 4 Eylül haftasında 2 trilyon 223 milyar ve 28 Ağustos'ta ise 2 trilyon 301 milyar lira düzeyindendi.

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        BÜRÜMCEKÇİ'YE GÖRE NET ÇIKIŞ 223 MİLYAR LİRA

        Ekonomist Haluk Bürümcekçi de abonelerine gönderdiği raporda para piyasası fonlarından çıkışın ne boyutta olduğunu hesapladı.

        TEFAS verilerine göre para piyasası fonlarının toplam değeri 11 Eylül’de 3,292 trilyon TL seviyesindeyken 21 Eylül’de 2,844 trilyon TL’ye geriledi.

        Bürümcekçi'ye göre 447,8 milyar TL olarak hesaplanan düşüşün 224,4 milyar TL’si bazı fonların 17 Eylül’den itibaren fiyat, pay ve fon toplam değerinin sıfır raporlanmasından kaynaklandı. Bu teknik etki dışarıda bırakıldığında fon toplam değerindeki daralmanın yaklaşık 223,4 milyar TL olduğu görülüyor.

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        Fon toplam değerindeki değişimin, yatırımcı giriş ve çıkışlarının yanı sıra fon fiyatlarındaki değerlenme etkisini de içerdiğini belirten Bürümcekçi net yatırımcı hareketini ölçmek için her fonun tedavüldeki pay adedindeki günlük değişimi, ilgili günün birim pay fiyatıyla değerlendirmeye aldı.

        Bu hesaplamaya göre 11–21 Eylül döneminde para piyasası fonlarından yaklaşık 253,4 milyar TL net yatırımcı çıkışı gerçekleştiği görüldü.

        Bürümcekçi para piyasası fonlarından çıkan kaynağın nereye yönelmiş olabileceğini değerlendirmek amacıyla BDDK’nın günlük bankacılık verilerini de inceledi.

        BDDK verileri üç gün gecikmeli açıkladığı için 11-17 Eylül arasında bakıldığında toplam TL mevduatın 11 Eylül’de 19,7 trilyon TL’den 17 Eylül’de 20,1 trilyon TL’ye yükseldiği yani 327,9 milyar TL’lik bir artış yaşandığı görüldü.

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        Bürümcekçi'ye göre para piyasası fonlarındaki çıkış ile TL mevduattaki artışın aynı dönemde gerçekleşmesi, fonlardan çıkan paranın önemli bir bölümünün TL mevduata yönelmiş olabileceğini düşündürüyor.

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        #para piyasası fonları
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