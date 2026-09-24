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        Haberler Ekonomi Otomobil Pusula Portföy Başkanı Yarız’ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu

        Pusula Portföy Başkanı Yarız’ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu

        Sermaye piyasası soruşturması kapsamında tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait olduğu belirtilen 5 lüks aracın, soruşturma öncesinde farklı kişilere devredildiği ortaya çıktı. El konulan araçların toplam değerinin 200 milyon TL'nin üzerinde olduğu değerlendiriliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 12:58 Güncelleme:
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        Pusula Portföy'ün 200 milyonluk araçlarına el konuldu

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmada tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 5 lüks araca el konulduğu bildirildi.

        Yapılan açıklamaya göre, Muhammed Yarız adına kayıtlı Audi Q8, McLaren 750S Coupe, Mercedes-Benz S 580 Maybach, Bentley Continental GT Speed ve Rolls-Royce Cullinan marka 5 aracın 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde 4 farklı kişi üzerine devredildi.

        Marka, model ve güncel piyasa koşulları dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, söz konusu 5 aracın toplam değerinin yaklaşık 200 ila 220 milyon TL seviyesinde olduğu belirtildi.

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        Açıklamada, araçların soruşturma kapsamında yapılan incelemelere göre operasyon tarihinden kısa süre önce toplam 26 bin 280 TL taşıt satış bedeli üzerinden devredildiği ifade edildi.

        Başsavcılık koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda 4 lüks araç yakalanarak muhafaza altına alındı. Audi Q8 marka aracın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

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