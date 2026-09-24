Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlular hesap verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’deki Türkevi’nde gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gazetecinin "Son günlerde gündemi meşgul eden konuların başında 455 bin yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren, artık kamuoyunda “fon krizi” diye bilinen bir tablo var. Soruşturma devam ediyor. Gözaltılar var, tutuklamalar var. Hem yatırımcılara mesajınız ne olur hem de bundan sonraki yol haritasına ilişkin bize bir perspektif verebilir misiniz?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"GEREKLİ HER TÜRLÜ ADIMLAR ATILACAK"

Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında, belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Bunu, piyasanın tamamına dair bir problem olarak resmetmek, Türk Borsasına yapılmış bir haksızlık olur. Sermaye piyasası ilkeleri ve hukuk çerçevesinde gerekli her türlü adım atılıyor ve atılacak. İlgili kurumlarımız meselenin üzerine kararlılıkla gidiyor. Yargımız aynı şekilde kapsamlı bir soruşturma başlattı; bazı gözaltılar ve tutuklamalar oldu.

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"HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORULACAKTIR"

Şunun bilinmesini isterim: Sorumluluğu olan kim varsa, bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur. Tabii, sürecin, sermaye piyasalarının yapısı gereği hem şeffaf hem de son derece hassas yürütülmesi önemlidir. Bizim de talimatımız bu yöndedir. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil, hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa, bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız.

*Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.