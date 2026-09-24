Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlular hesap verecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlular hesap verecek

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Türkevi'nde gazetecilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 455 bin yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren fon soruşturmasıyla ilgili "Sorumluluğu olan kim varsa, bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Bunu, piyasanın tamamına dair bir problem olarak resmetmek, Türk Borsasına yapılmış bir haksızlık olur" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 18:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlular hesap verecek

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’deki Türkevi’nde gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gazetecinin "Son günlerde gündemi meşgul eden konuların başında 455 bin yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren, artık kamuoyunda “fon krizi” diye bilinen bir tablo var. Soruşturma devam ediyor. Gözaltılar var, tutuklamalar var. Hem yatırımcılara mesajınız ne olur hem de bundan sonraki yol haritasına ilişkin bize bir perspektif verebilir misiniz?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

        "GEREKLİ HER TÜRLÜ ADIMLAR ATILACAK"

        Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında, belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Bunu, piyasanın tamamına dair bir problem olarak resmetmek, Türk Borsasına yapılmış bir haksızlık olur. Sermaye piyasası ilkeleri ve hukuk çerçevesinde gerekli her türlü adım atılıyor ve atılacak. İlgili kurumlarımız meselenin üzerine kararlılıkla gidiyor. Yargımız aynı şekilde kapsamlı bir soruşturma başlattı; bazı gözaltılar ve tutuklamalar oldu.

        REKLAM

        "HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORULACAKTIR"

        Şunun bilinmesini isterim: Sorumluluğu olan kim varsa, bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur. Tabii, sürecin, sermaye piyasalarının yapısı gereği hem şeffaf hem de son derece hassas yürütülmesi önemlidir. Bizim de talimatımız bu yöndedir. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil, hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa, bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız.

        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Fon krizi
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlular hesap verecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlular hesap verecek
        Filistin lideri Abbas, BM'ye 'uzaktan' hitap etti
        Filistin lideri Abbas, BM'ye 'uzaktan' hitap etti
        Kozinoğlu dosyasında yeni şüpheli gelişmesi
        Kozinoğlu dosyasında yeni şüpheli gelişmesi
        Pusula patronu Serdar Turhan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Pusula patronu Serdar Turhan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Bugün Ne Oldu? 24 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 24 Eylül 2026 haberleri
        Fon soruşturmasında 69 şüpheli hakkında adli işlem
        Fon soruşturmasında 69 şüpheli hakkında adli işlem
        1 haftada 456 milyar lira eridi
        1 haftada 456 milyar lira eridi
        Mezarlıkta baltalı saldırı
        Mezarlıkta baltalı saldırı
        "En iyilerle boy ölçüşmek istiyoruz"
        "En iyilerle boy ölçüşmek istiyoruz"
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!
        Organları ters doğmuştu! Tıp tarihine geçti
        Organları ters doğmuştu! Tıp tarihine geçti
        Levent İnanır'a bir şok daha!
        Levent İnanır'a bir şok daha!
        Milliler, Uluslar Ligi'ne Fransa maçıyla başlıyor!
        Milliler, Uluslar Ligi'ne Fransa maçıyla başlıyor!
        Şanlıurfa'da 5.4'lük deprem! Birçok ilde hissedildi
        Şanlıurfa'da 5.4'lük deprem! Birçok ilde hissedildi
        Pusula Portföy'ün 200 milyonluk araçlarına el konuldu
        Pusula Portföy'ün 200 milyonluk araçlarına el konuldu
        MASAK'tan savcılığa fon bilgilendirmesi
        MASAK'tan savcılığa fon bilgilendirmesi
        Bahçeli'den BM mesajı: Ertelenemez düzeyde
        Bahçeli'den BM mesajı: Ertelenemez düzeyde
        Ucuz göz kapağı ameliyatı uyarısı!
        Ucuz göz kapağı ameliyatı uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de yoğun diplomasi trafiği
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi