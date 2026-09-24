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        Haberler Spor Diğer Boks Milli boksör Havvanur Kethüda Avrupa şampiyonu!

        Milli boksör Havvanur Kethüda Avrupa şampiyonu!

        Milli boksör Havvanur Kethüda, Avrupa Şampiyonası kadınlar +80 kilo finalinde Rus rakibi Kseniia Olifirenko'yu mağlup ederek altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 19:57 Güncelleme:
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        Milli boksör Havvanur Kethüda Avrupa şampiyonu!

        Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Havvanur Kethüda altın madalya kazandı.

        Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun akşam seansında Havvanur, kadınlar +80 kilo finalinde Rus rakibi Kseniia Olifirenko'ya 3 rauntta da puan üstünlüğü kurarak Avrupa şampiyonu oldu.

        Trabzonspor'un 19 yaşındaki milli boksörü, kariyerinde büyükler kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

        TÜRKİYE'NİN İLK ALTINI!

        Havvanur Kethüda'nın Avrupa şampiyonu olmasıyla birlikte Türkiye de 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda ilk altın madalyasını kazandı.

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        #havvanur kethüda
        #Boks
        #avrupa boks şampiyonası
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