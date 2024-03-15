Evcilleştirdiği güvercinini lüks mekanlara götürüyor!
ABD'nin New York kentinde yaşayan Abby Jardine'in evcilleştirdiği güvercin Pidge, çantanın içinde restoranlara, kafelere gidiyor. Çöplükten bulunarak sahiplenilen güvercin TikTok'ta ilgi görüyor
ABD'nin New York kentinde yaşayan 26 yaşındaki Abby Jardine, geçtiğimiz mayıs ayında çöplükten bir güvercin kurtardı.
Pidge adını verdiği kuşu sahiplenen Jardine, evcilleştirdiği canlıya nasıl yıkanacağını, besleneceğini ve tuvaleti nasıl kullanacağını öğretti.
Özel bir çantada Pidge'i taşıyan genç kadın, evcil hayvanını New York'un en iyi mekanlarına götürüyor.
Yaşadıklarını TikTok hesabından paylaşan Jardine'in videoları milyonlar izliyor.
Güvercinle arasındaki bağ hakkında New York Post'a konuşan Abby, "Pidge'i üç haftalıkken evimin yakınındaki bir çöpün yanında korkmuş ve yalnız bir halde buldum.
Henüz bir bebekti, uçamıyordu ve yuvadan dışarı çıkmaması gerekiyordu" dedi.
Jardine, yavruyu alıp tedavi için götürmeden önce yaban hayatı rehabilitasyon merkezi Wild Bird Fund ile temasa geçti.
Kuş bakımı hakkında çok az şey bilmesine rağmen yavru güvercini evlat edinmeye karar verdi.
"Evcil hayvan olarak hiç güvercin sahibi olmamıştım. Kuşları seven biri bile değilim" itirafında bulunan genç kadın "Ne kadar sevimli ve arkadaş canlısı olduğunu gördüğümde, onun sonsuza dek bebeğim olduğunu anladım" şeklinde konuştu.
Jardine, "Arkadaşlarımla bir şeyler içmeye ya da akşam yemeğine çıkmak istediğimde onu çantama koyuyorum ve hemen yola koyuluyor" diye devam etti.
Abby, Pidge'i çeşitli restoranlara ve mekanlara götürürken hiçbir sorun yaşamadığını eklerken "Çok sosyal ve çok rahat, bu yüzden hiçbir mekandan atılmadık" dedi.
* Haberin görselleri abby_nyc_'nin TikTok hesabından alınmıştır.