"Evcil hayvan olarak hiç güvercin sahibi olmamıştım. Kuşları seven biri bile değilim" itirafında bulunan genç kadın "Ne kadar sevimli ve arkadaş canlısı olduğunu gördüğümde, onun sonsuza dek bebeğim olduğunu anladım" şeklinde konuştu.